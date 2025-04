Di noi 4, film di Emanuele Gaetano Forte, è stato presentato al Rome Independent Film Festival – RIFF del 2024, inizia il tour nelle sale italiane a partire dal 31 marzo, dopo il successo delle anteprime torinesi. Forte è l’elemento di collettività nella realizzazione di questo prodotto, a cui hanno partecipato in maniera attiva anche attori e autori quali Giovanni Anzaldo e Giulia Rupi, componendo così il MUMBLE GROUP.

Alda (Giulia Rupi), fidanzata con Pier (Elio D’Alessandro) compie gli anni, e decide per il suo compleanno di festeggiare nel loro appartamento con la coppia di amici di lunga data, Giamma (Giovanni Anzaldo) e Rachel (Roberta Lanave).

Il film inizia comincia in medias res, con delle scelte stilistiche visive molto forti e che mostrano direttamente su schermo lo script, rompendo un po’ quella quarta parete cinematografica. Solo dopo la sequenza iniziale viene fatto un salto indietro nel tempo e ci troviamo nella cucina di Alda, la quale è intenta a parlare con Rachel. Le due affrontano una discussione alquanto delicata, che sarà il centro di tutto il film e che darà via all’intreccio.

Secondo un taglio ironico si affrontano tematiche quali l’amicizia, le relazioni di coppia e soprattutto la voglia di voler costruirsi una famiglia che si scontra con la realtà della precarietà economica. In virtù di ciò, inizialmente per scherzo, le coppie di amici pensano a come sarebbe tutto più facile se crescessero un figlio in quattro, da qui il titolo. Il film, dunque, cerca anche di riflettere sul concetto di genitorialità collettiva e del tentativo di reinventare il concetto tradizionale di modello famigliare.

Si può individuare dunque una grande metafora sull’industria cinematografica e sulle problematiche che autori e registi si trovano a dover fronteggiare. Difatti, se nella pellicola si cerca di trovare un modo alternativo e atipico per diventare genitori, questo, come afferma il regista, è ciò che il cinema indipendente odierno tenta di fare. Si prova infatti a trovare strade alternative per giungere al pubblico, ma anche in questi casi la precarietà economica è dilagante. In questo si ha una coincidenza tra le condizioni produttive e il contenuto del film, nel quale non è stato affatto nascosta, ma anzi viene più volte esplicitata, la povertà dei mezzi della troupe.

Sicuramente si tratta di un film sui generis, sia per come viene sviluppato il tema centrale che per la sua realizzazione. La durata contenuta è un punto a favore, e il cuore del progetto fa apprezzare il prodotto risultante; tuttavia, la pellicola non è sempre convincente. Nel complesso però la sua visione diverte e lascia lo spettatore davanti a riflessioni importanti, e con un gusto anche abbastanza amaro in bocca.