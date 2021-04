Una storia breve, un film da 33 minuti, un’opera prima, che sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay: Di Notte Sul Mare è un racconto di famiglia, criminalità, legami, coraggio femminile. Interamente girato in Puglia, con un cast tutto pugliese.

La regista Francesca Schirru ci ha raccontato come è nato questo suo film: “Nasce da un desiderio di raccontare il coraggio, lottare per i sentimenti, per la libertà. La storia parla di due giovanissimi ragazzi che hanno la forza e la determinazione di difendere ciò in cui credono. Da qui ho sviluppato soggetto che Cesare Fragnelli, il produttore, ha letto e me lo ha fatto sviluppare com un film breve. Dal punto di vista narrativo e cinematografico sono riuscita ad approfondire e per un autore è prezioso avere questo spazio per sperimentare il racconto cinematografico. Ho potuto sviluppare sfumature, indagare emozioni in modo completo. Il cast è stato incredibile. Ha permesso di raccontare tutto quello che desideravo. Abbiamo girato in una settimana”.

I personaggi di Di Notte Sul Mare sono in piedi sul crinale del destino:

Angela Curri (Monica): “Sono felice di aver partecipato a questo film breve, di aver interpretato questo personaggio, sono grata alla regista per aver pensato a me. È stato importante recitare nei panni di Monica, che ha un coraggio enorme, va contro il padre per amore di Mattia, cerca di far capire con dolcezza quello che lei vuole. Un po’ un modo di farsi vedere a suo padre come una pari. Cerca un’accettazione da parte del padre perché per lei è importante. È una storia molto attuale. Io sono un amante del cinema poco parlato. Le parole spesso sottolineano ciò che è già evidente”.

Nicolas Orzella (Mattia): “È stato molto impegnativo a livello emotivo. Mattia porta con sé un peso enorme, un senso di colpa. Perde tutto, compreso il diritto di amare. Deve combattere non solo contro tutti, ma anche contro sé stesso. È un personaggio con tante sfumature, fragile, ma ha una forza interiore notevole. Lavorare con questo cast è stato stupendo. Per me è stato fondamentale creare il background del personaggio. In ogni sguardo c’è un dialogo, che è un sottotesto”.

Arianna Gambaccini (Anna): “La storia ha la responsabilità di dare un futuro migliore che è anche quello che cerca di fare una madre. È una donna che pensa a un futuro diverso. È un sentimento che cerca di passare al figlio. Abbiamo fatto un lavoro di intensità nella creazione del rapporto con Nicola,s per poterlo riportare in scena. Quando si lavora a un progetto comune il tempo si dilata. Io non ho percepito che era poco tempo in cui mettere molto, perché è stato un lavoro di grande intensità. È stato come stare tre giorni in una bolla con delle immagini che dovevamo cucire insieme. Una grande e bella responsabilità.”

Domenico Fortunato: “Nunzio ha un passato alle spalle, duro, doloroso, una ferita che non si rimargina. Ha solo una figlia. Fino a quando non entra in carcere, non realizza che c’è un futuro per questa figlia. Vive in una terra di confine. Mi è piaciuto questo personaggio scritto benissimo, molto reale.

Un personaggio come il mio, oltre alle azioni e le sequenze che si susseguono, parla poco perché deve essere rispettato, perché lavora con lo sguardo. Solo nel parlatorio dice qualcosa. Ma c’è grande intensità. È stata brava Francesca a creare l’atmosfera”.