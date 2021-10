Il cortometraggio Digari – The Other (Iran, 24’42’’) di Ako Zandkarimie e Saman Hosseinpour, storia di un uomo che, alla morte della moglie, si ritrova a dover crescere da solo la propria figlia, è il vincitore del Concorso Internazionale dell’undicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, Insieme alle premiazioni, la cerimonia di chiusura del Festival è stata impreziosita dallo spettacolo di realtà aumentata Catoptrofobia, realizzato dal videoartista Igor Imhoff. Utilizzando il software EYE17, Imhoff ha sviluppato un progetto visuale e interattivo nel quale i movimenti dell’attore Marco Tonino venivano rielaborati in tempo reale e restituiti dall’occhio digitale del computer come in una sorta di specchio virtuale, alla ricerca dell’identità umana in uno spazio composto da pixel e vettori.

La Giuria Internazionale, composta dallo scrittore e regista francese Philippe Claudel, dall’animatore e produttore statunitense Tony Grillo e dalla programmatrice e regista italiana Laura Aimone,ha inoltre assegnato la Menzione speciale “Museo Nazionale del Cinema”, per l’opera che offre il miglior contributo al cinema come espressione artistica, al cortometraggio italiano Where the Leaves Fall (Italia/Cina, 15’) di Xin Alessandro Zheng studente del NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milan. Attraverso il rapporto tra Giacomo, rimasto orfano del padre di cui riporta le ceneri in patria, edbil nonnoo il cortometraggio di Zheng esplora , nel modo più delicato possibile, i temi dell’appartenenza culturale, dell’emigrazione e dell’identità nel modo più delicato e vero possibile.La Giuria ha assegnato anche la Menzione speciale “Guang Hua Cultures et Media”, per l’opera che offre la migliore sperimentazione nei linguaggi cinematografici, al cortometraggio d’animazione cinese Fúyóu rìjì – Dayfly (Cina, 14’05) di Yi Baoxingchen, studente dell’Animation School of Communication University of China. Il Premio Levi per la miglior colonna sonora (musica, parola, rumore), offerto dalla Fondazione Ugo e Olga Levi e assegnato da una giuria apposita, composta dal direttore del comitato scientifico della Fondazione Levi Roberto Calabretto e dai compositori Paolo Troncon e Daniele Furlati, è andato al giapponese The Balloon Catcher (Giappone, 6’10”), prodotto dalla Tama Art University per la regia di Kaneko Isaku.

La Menzione speciale “Le Giornate della Luce” per la miglior fotografia è andata a Yard Kings (Gran Bretagna/Portogallo, 15’) di Vasco Alexandre della Middlesex University.L’ultimo premio del Concorso Internazionale, il Premio “Pateh Sabally”, offerto dalla Municipalità di Venezia, Murano e Burano e dedicato alla memoria del ragazzo del Gambia tragicamente scomparso nelle acque del Canal Grande nel gennaio del 2017, è stato assegnato al corto d’animazione italiano En rang par deux (Italia, 6’51”) di Elisabetta Bosco.