Giacomo Abruzzese, trentanovenne tarantino, che ha vissuto in Canada e in Israele facendo il fotografo, realizzando cortometraggi e documentari – ora vive a Parigi – esordisce alla regia del lungometraggio con Disco Boy e debutta al 73° Festival del Cinema di Berlino.

Aleksei (Franz Rogowski), bielorusso in fuga dal suo passato e dalla sua nazione, raggiunge Parigi e si arruola nella Legione Straniera per ottenere il passaporto francese dopo 5 anni di servizio.

Nel delta del Niger (Nigeria) Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.

Disco Boy , da lui anche scritto, è l’unico film italiano (anche se la produzione è a maggioranza francese) in Concorso alla Berlinale 2023, dopo dieci anni tra ricerche, scrittura, finanziamenti, per la realizzazione di questa opera prima.



Abruzzese ha preso ispirazione da una conversazione con un ballerino in una discoteca che gli raccontò di essere stato un soldato (quando un commilitone chiede a Jomo che farebbe se non fosse un ecoterrorista lui risponde: il ballerino in discoteca (disco boy). Un’altra contaminazione della sceneggiatura arriva dal MEND (acronimo inglese del Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger), movimento prima pacifista poi passato all’uso delle armi, che il regista ha conosciuto in Nigeria circa 15 anni fa.

Disco Boy è un film d’autore, che interseca temi e intreccia vite, più difficile che complesso, più spiazzante che provocatorio, gioca con il mito e la realtà, tra politica, duri allenamenti dei soldati e l’universo mistico e armato della Nigeria, tra allucinaizoni psichedeliche, natura e combattimenti.

La direttrice della fotografia Hélène Louvart fa un incredibile lavoro. La colonna sonora è firmata dalla stella della musica elettronica Vitalic.

Il carisma e lo sguardo di Franz Rogowski sono due validissimi motivi per guardare questo film.