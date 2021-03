“Divine – La Fidanzata dell’Altro” di Jan Schomburg

… La Fidanzata dell’Altro. Storia già sentita, anche già vista.

Non fosse che l’Altro di cui si parla nel titolo è Dio.

Maria (sì, un risolino qui, lecitamente, scappa) è una giovane romana a un passo dal noviziato proprio mentre nella Città Eterna si è riunito il Conclave per l’elezione del nuovo Papa.

Per seguire le varie fumate c’è anche Gregory, rampante e giovane giornalista americano, cinico e ateo.

Per un caso fortuito i due si scontrano e si notano.

Maria “promessa” a Dio e Gregory a Roma per raccontare razionalmente l’elezione del nuovo Pontefice chiacchierano e si piacciono, ma il Fidanzato di Maria è un “tipo” piuttosto geloso e non permetterà così facilmente che il primo ateo che passa gliela porti via.

È una commedia un po’ corriva, ma aiuta a non pensare, a distrarsi per un’oretta e mezza; e in questi periodi di incertezza pandemica è comunque quello che serve.

Diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) è interpretato da Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma), da Matilda De Angelis L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing), che, nemmeno a dirlo, buca lo schermo, e da Anna Bonaiuto che mette una massiccia personalità nelle battute più divertenti del film.

Il film – il titolo originale è Der göttliche Andere – è stato girato nell’estate del 2019 tra Roma e Colonia, è prodotto da Stefan Arndt, Uwe Schott, Jorgo Narjes e Carlo Macchitella per X-Filme Creative Pool (Babylon Berlin) e coprodotto da Madeleine (Ammore e Malavita), con il contributo di Lazio Cinema International, distribuito da 102 Distribution.

Da domani, 25 marzo, sarà disponibile Chili.