Dopo il debutto curioso e interessante con Un Posto Sicuro (2015), Francesco Ghiaccio scrive con Marco D’Amore e dirige una commedia edificante che affronta un’età critica: l’adolescenza, e un tema sempre più attuale: il bullismo.

Mariagrazia (Mary), Letizia e Chiara sono tre amiche che frequentano lo stesso Liceo. Oltre a questo hanno in comune la stessa taglia, insomma, come le definiscono con sorrisi sciocchi i compagni di classe, sono tre “chiattone”.

Amano i dolci, amano mangiare, amano trascorre il tempo insieme parlando dei loro problemi. Ognuna con una situazione famigliare diversa, cercano di affrontare giorno dopo giorno un mondo che non le considera oltre i kg di troppo.

Dopo un ultimo e umiliante atto di bullismo da parte di alcuni compagni, le tre amiche, superato uno sconforto mortificante, a testa alta decidono di reagire, a modo loro, e partecipare a un concorso indetto nelle scuole. Scelgono lo sport. Ma non uno qualsiasi, il nuoto sincronizzato.

Costringono Alice (atleta anche nella realtà), la capitano della squadra di nuoto sincronizzato, nonché loro nemesi, ad aiutarle ed allenarle.

Sarà un’esperienza che incredibilmente aiuterà ognuna di loro ad affrontare l’emotività e le insicurezze di una fase delicata della vita.

La storia in sé mostra fin da subito alcune criticità. La sceneggiatura appare forzata, sopratutto nei momenti melodrammatici (discorso madre/figlia, i discorsi in chat tra delle ragazze e un ragazzo, ad esempio). Le attrici, non professioniste, belle e solari, non hanno sufficiente disinvoltura per ruoli così di primo piano.

Dolcissime, che vede la partecipazione straordinaria di Valeria Solarino e Vinicio Marchioni, come abbiamo detto è una commedia edificante, un progetto educativo, che non farebbe male far vedere nelle scuole.