Tommaso (Mastandrea) e Giuliano (Giallini) sono amici fraterni dai tempi dell’Università. Due uomini diversi, taciturno il primo, incallito seduttore il secondo. La vita, il lavoro, le donne, la distanza – Tommaso si è trasferito in Canada – e gli anni – sono al giro di boa dei cinquant’anni – non hanno intaccato il legame profondo. Ora, Tommaso, che ha il terrore di volare, deve affrontare forse il viaggio più difficile della vita. Tornare a Roma da Giuliano, condannato a morte da un cancro ai polmoni. Il realtà Tommaso, spronato dalla sorella di Giuliano (Anna Ferzetti), dovrebbe provare a convincere l’amico a sottoporsi a una nuova seduta di chemioterapia; ma l’uomo è inamovibile, non accetta più palliativi. I due amici hanno 4 giorni per dirsi addio, mentre Giuliano cerca una famiglia affidabile e responsabile cui affidare il suo inseparabile compagno Pato, un bovaro del bernese.

Tratto dalla commedia argentina Truman – Un vero amico è per sempre, sceneggiato da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e diretto da Simone Spada, è una tragicommedia ben adattata al linguaggio e all’atmosfera italiana.

“Fare un remake di un film che ti ha commosso, colpito al cuore, fatto ridere e piangere è una sfida molto interessante per tutti noi. Insieme agli sceneggiatori abbiamo deciso di reinterpretarla a nostro modo. Mantenendo la struttura e gran parte dei dialoghi, ne abbiamo fatto inevitabilmente un film Italiano, nonostante la storia, a mio modo di vedere sia “universale” e senza confini. Il nostro Domani è un altro giorno vuole essere, fin dal titolo, un invito alla speranza, al futuro, un malinconico e commovente inno alla vita”.

Domani è un altro giorno è un remake riuscito anche grazie all’interpretazione sensibile, mai sopra le righe e coinvolgente, in modo divertente e affettuoso, di Mastandrea e Giallini. Con azzeccata sobrietà i due attori vestono i panni di due amici che a un certo punto della vita (a vent’anni, all’Unviersità, non all’asilo) come compagni fraterni e adesso, con tutto l’impaccio maschile, devono affrontare un qualcosa che è difficile anche da nominare. Con buonumore e malinconia Domani è un altro giorno parla di amicizia, fedeltà e di dolore.