Sono stati resi noti i nomi dei cinque finalisti del 57° Premio Riccione per il Teatro, il concorso biennale di drammaturgia che quest’anno ha fatto registrare il record di partecipazioni, 656 copioni. I finalisti del 57° Premio Riccione per il Teatro, riservato a testi teatrali in italiano o dialetto non rappresentati in pubblico, sono Tolja Djokovic con Lucia camminava sola, Jacopo Giacomoni con È solo un lungo tramonto, Nalini Vidoolah Mootoosamy con Lost & found ,Armando Pirozzi con Opus, Fabio Pisano con Il numero esatto: in palio 5.000 euro (i finalisti si contenderanno anche un premio di produzione da 15.000 euro). Nella sezione under 30, il 15° PremioRiccione “Pier Vittorio Tondelli”, i finalisti sono invece: Giulia Di Sacco con De-sidera, Riccardo Favaro con Far far west west, Niccolò Fettarappa con Orgasmo, Benedetta Pigoni con 30 milligrammi di Ulipristal, Eliana Rotella con Lexicon: in palio 3.000 euro (premio di produzione 10.000 euro). Tra le opere finaliste di entrambe le categorie, quella che meglio abbina scrittura teatrale e ricerca letteraria riceverà infine la menzione speciale “Franco Quadri” (1.000 euro).

I premi saranno assegnati­ al termine di un lungo weekend di spettacoli, incontri e performance, che segnano anche l’inizio della stagione teatrale riccionese, in programma al Palazzo del Turismo di Riccione dal 13 al 15 ottobre dopo l’anteprima a Roma, il 12 ottobre, in collaborazione con Fondazione Romaeuropa. I vincitori del concorso, organizzato dall’associazione RiccioneTeatro, saranno proclamati domenica 15 ottobre al Palazzo del Turismo di Riccione in una serata-evento a cui parteciperà la giuria composta da Lucia Calamaro (presidente), Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi e Walter Zambaldi: l’ultima tappa di un denso calendario di performance e incontri all’insegna dell’innovazione drammaturgica.