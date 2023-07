Markus Stenz dirigerà musiche di Haydn e Richard Strauss nel prossimo concerto della Stagione Sinfonica 2022-2023 in programma alla Fenice domenica 2 luglio 2023 ore 17.00 (turno U), replica del concerto andato in scena lo scorso venerdì. In particolare, il maestro tedesco si misurerà con la Sinfonia in sol maggiore Hob. I: 94 detta La sorpresa di Franz Joseph Haydn, la terza delle sue sinfonie londinesi; e con il poema sinfonico Ein Heldenleben (Vita d’eroe) op. 40 di Richard Strauss, che sarà eseguito da Roberto Baraldi in veste di violinista solista

Il programma si aprirà con la terza delle dodici sinfonie londinesi di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia in sol maggiore Hob. I: 94 detta La sorpresa (1792). Franz Joseph Haydn compose dodici straordinarie sinfonie alcune delle quali ricevettero soprannomi evocatori: Surprise, Miracle, Military, The Clock, Drum Roll. Nel caso della Sinfonia n. 94, i due appellativi con i quali è nota (La sorpresa nei paesi anglosassoni e Colpo di timpano in quelli di lingua tedesca) derivano dal fortissimo di tutta l’orchestra rinforzato dal timpano che caratterizza il secondo movimento. Eseguita per la prima volta il 23 marzo 1792 sotto la direzione del compositore, si articola in un Vivace assai preceduto da un Adagio cantabile introduttivo, un Tema con variazioni, un Minuetto che ricorda i Ländler tedeschi, e uno scattante Allegro di molto conclusivo.

Ai poemi sinfonici, Richard Strauss ha dedicato la fruttuosa fase iniziale della sua attività creatrice. Vita d’eroe porta la data del 1898 e il numero d’opera 40. Era il momento in cui il compositore monacense lasciava la direzione dell’Opera di Vienna, chiamato a reggere quella di Berlino. Nel fiore dell’età – appena trentaquattrenne – era conscio di dover affrontare un compito non certo facile, data la contrarietà di certi ambienti artistici, caparbiamente succubi delle tradizioni. E fu allora che, con orgogliosa fiducia in se stesso, concepì Vita d’eroe con un palese sottinteso autobiografico, come più tardi avrebbe fatto anche per la Sinfonia domestica.

Informazioni utili

I biglietti per il concerto – da € 15,00 a € 120,00, ridotto abbonati da € 15,00 a € 90,00 – sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Mestre, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2722699) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.