Jason Brown è il nuovo corto del giovane regista siciliano Fabrizio Sergi, che sarà proiettato per la prima volta in pubblico domenica 22 maggio al CineVittoria di Alì Terme. La nuova pellicola a sfondo storico vede al centro della vicenda le peripezie di un ufficiale medico statunitense disperso nelle campagne dell’isola nell’estate del 1943. Sergi si è ispirato ad una storia realmente accaduta, narrata nel suo libro-documentario “Charlie Beach”, dedicato allo sbarco alleato in Sicilia. A sostenere l’iniziativa il Cinit-Cineforum Italiano, con il presidente Massimo Caminiti, e Ninni Panzera per la Zattera dell’Arte. Il cast è costituito da Jason e Gia Duque, Orazio Stracuzzi, Adela Moldovan, Joseph Gugliotta, Dominga Sottile e Salvatore Coglitore.

Il regista, che ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, ha coinvolto nel progetto come soggettista e sceneggiatore il famoso scultore Nino Ucchino; in una location tutta siciliana, è stato collaborato da Francesco Rungo (aiuto regista), Tommaso Pollino (direttore della fotografia), Lorenzo Sergi (musiche), Santi Crupi (editing) e Daniele Casablanca (fotografo di scena).