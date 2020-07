Con un lungo minuto di caldi applausi per il “Don Chisciotte” della compagnia Stivalaccio Teatro, si è conclusa ieri sera la rassegna teatrale estiva “Io sono Teatro…tra la Gente”.

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Spunti di riflessioni, sarcasmo e ironia, non è mancato nulla nel corso dello spettacolo: “Siamo contenti di essere qui, a recitare con voi. Noi non potremmo toccarci qui sul palco, ma come potete vedere abbiamo un pallone, quindi…fate un tifo da stadio e fingiamo di giocare una partita di calcio. Ebbene si, purtroppo non è satira ma verità!”

Un’ora e mezza di avvincenti (e assurde) storie di Don Chisciotte e Sancho Panza, interpretatati da Michele Mori e Marco Zoppello, con il coinvolgimento attivo del pubblico hanno concluso la rassegna di teatro all’aperto con grandi risate e lunghi applausi in piazzetta Malipiero a Mestre.