“Dope Thief” il Nuovo Crime Drama su Apple TV+. IL primo episodio è diretto da Ridley Scott

Basata sull’omonimo libro di Dennis Tafoya, la serie segue due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della DEA per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. La loro piccola truffa si trasforma in una questione di vita e di morte, quando involontariamente scoprono il più grande corridoio segreto di narcotici della costa orientale.

Dope Thief farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 marzo con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 25 aprile.

Creata e prodotta esecutivamente dal candidato all’Oscar Peter Craig (“The Batman” e “Top Gun: Maverick“), prodotta esecutivamente dal candidato all’Oscar Ridley Scott (”Il Gladiatore“, “The Martian”, “Blade Runner”), che dirige anche il primo episodio, e dal candidato all’Oscar Brian Tyree Henry (”Atlanta”, “Causeway”, “Bullet Train”), che è anche protagonista della serie, Dope Thief è un prodotto curato e avvincente. Un po’ Breaking Bad con momenti alla The Wire, guardando Brooklyn Nine Nine ha un buon ritmo.