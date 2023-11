Ha tanto da raccontare Kristoffer Borgli, regista norvegese dell’originale e interessante Sick of Myself “una satira feroce e piena di spiazzante umorismo sui nostri tempi, sulle relazioni tossiche e disfunzionali”.

Con Dream Scenario, Borgli scrive e dirige un film fantasy surreale spesso divertente che riflette sul concetto di “notorietà”, sulla natura virale della fama prodotta a basso costo da Internet, ma a caro prezzo per il protagonista, mettendo in scena un anonimo professore, che ha sempre mantenuto con la moglie un basso – anonimo – profilo, e che ora radica la sua sicurezza in improvvise luci della ribalta.

Paul Matthews (Nicolas Cage), con la sua mezzaluna pelata, occhialuto e incurvito dal “peso di mille delusioni” insegna biologia evoluzionistica in un College. Non è mai riuscito a realizzare il sogno di una pubblicazione universitaria che segnasse la sua svolta di carriera.

Ma un giorno scopre che è comparso nei sogni dei suoi studenti, di amici, anche di un’ex fidanzata, e di tantissime altre persone nel mondo mai conosciute.

Nei loro sogni è inerme, compare sullo sfondo senza fare nulla anche se gli scenari onirici – incidenti, aggressioni, pericoli vari – richiederebbero un suo intervento.

(I sogni stessi sono messi in scena in modo inquietante, con zoomate degne del genere, rumori minacciosi e sangue da far invidia agli horror. Con cinismo il regista li intreccia nella narrazione, mandando – con un umorismo nerissimo- lo spettatore in confusione).

Quando la notizia inizia a circolare, diventa virale, Paul Matthews sperimenta per la prima volta la celebrità.

Durante una lezione sulle zebre, spiegava che le loro strisce le tengono al sicuro garantendo che non si distinguano dal branco.

Nel momento in cui esce dal branco, dalla sicurezza delle mura domestiche coltivata con serietà in tanti anni, Paul scopre il sogno del successo che diventa realtà, ma scopre anche l’incubo di non aver nessun controllo su di esso e quindi sui comportamenti della collettività; è alla mercé delle costruzioni mentali – divertimento, curiosità ma anche paura, odio, bullismo – altrui.

Un grande applauso al regista Kristoffer Borgli soprattutto per aver colto le potenzialità di Nicolas Cage e averlo lasciato libero di sperimentare un ruolo finalmente diverso (dai tanti suoi film di questi decenni).

Menzione speciale alla costumista Natalie Bronfman per aver vestito il personaggio di Paul con abiti goffi, fuori moda ma al contempo seri come la sua autostima.