Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale apre le porte al pubblico con una due giorni di open day gratuiti per tutta la cittadinanza.

Sabato 13 e domenica 14 maggio sarà infatti possibile sperimentare il nuovo spazio all’interno di Anteo Palazzo del Cinema, il primo in Italia attrezzato per la realtà virtuale all’interno di una sala di spettacolo, per vivere e immergersi nella VR Experience all’interno del luogo primario per la condivisione di emozioni e esperienze: la sala cinematografica.

Pur trattandosi di una fruizione individuale, caratterizzata dall’utilizzo di visore e cuffie, l’esperienza del fruitore di Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale mantiene il carattere di momento collettivo perché avviene insieme ad altri spettatori: lo spazio ospita infatti 20 postazioni dedicate, dotate di sedute che ruotano a 360° per rendere la fruizione dello spettatore il più possibile immersiva

Durante gli open day il pubblico avrà la possibilità di provare quattro cortometraggi, che spaziano tra tematiche di attualità a temi socialmente rilevanti, oltre a importanti contenuti culturali del patrimonio nazionale.

Le opere disponibili in occasione delle giornate di Open Day saranno: