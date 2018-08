La Biennale di Venezia annuncia che si aggiungono alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica due nuovi, importanti premi collaterali internazionali: il premio dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles e il premio Fundación Casa Wabi – Mantarraya (Messico). Entrambi sono rivolti a cineasti presenti alla Mostra, e consistono in programmi di workshop e sviluppo di progetti in residenza.

Il premio dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sarà destinato a tre cineasti (registi, produttori) vincitori nella sezione Orizzonti dei premi al Miglior film, alla Miglior regia e Premio Speciale della Giuria, che dal 2 al 23 gennaio 2019 parteciperanno a Los Angeles a un programma in residenza di tre settimane con master class e workshop, in partnership con Film Independent. I cineasti selezionati saranno affiancati individualmente da tutor per perfezionare le loro competenze, parteciperanno a proiezioni ed eventi formativi ospitati da Film Independent. Altri tre cineasti saranno selezionati per il medesimo programma dal Filmmaker Lab del Toronto Film Festival.

L’HFPA, fondata nel 1943, riunisce i giornalisti di spettacolo di Hollywood, che rappresentano i media mondiali di 56 Paesi. L’HFPA organizza annualmente i Golden Globe® Awards.

Film Independent è l’organizzazione artistica non-profit che organizza i Film Independent Spirit Awards e il Los Angeles Film Festival.

Il premio Fundación Casa Wabi – Mantarraya (Messico) sarà destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 75. Mostra del Cinema, e consisterà in una residenza di un mese e mezzo a Casa Wabi (Puerto Escondido), in cui il cineasta avrà l’opportunità di sviluppare un progetto in collaborazione con gli artisti in residenza e con le comunità del luogo. I progetti sono realizzati per incoraggiare l’interazione, lo scambio e il dialogo con le altre discipline e la comunità.

La Fundación Casa Wabi è un’organizzazione non-profit che intende promuovere la collaborazione e l’impegno sociale attraverso l’arte.

Il Mantarraya Group, fondato nel 1998, è una delle più influenti compagnie cinematografiche di produzione in Messico. Rappresenta una piattaforma di sostegno per le nuove generazioni di cineasti ed è nota per la promozione di nuovi talenti. Fra questi, ha aiutato il lancio di registi quali Carlos Reygadas e Amat Escalante.

