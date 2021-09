Anche due studenti del Liceo Classico dell’I.I.S. “Caminiti – Trimarchi” di S. Teresa di Riva, Gianmarco Cotroneo e Marco Stelio Raspante, maturatisi brillantemente a giugno, hanno seguito la seconda settimana di proiezioni della 78ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Entrambi avevano partecipato con la recensione di un film a loro scelta al “Premio CINIT Giovani” indetto dall’ associazione nazionale di promozione della cultura cinematografica CINIT Cineforum Italiano per diffondere nei giovani i principi metodologici sulla visione e lettura del film classificandosi al primo e secondo posto: hanno così vinto il soggiorno premio al Lido di Venezia nel corso della Mostra. Guidati da esperti come Massimo Tria, docente universitario e critico cinematografico, già componente della Commissione per la selezione dei film della Settimana della Critica e da figure di riferimento del Cinit, come il presidente Massimo Caminiti e il direttore della rivista “Cin&media” Orazio Leotta, per i due giovani la partecipazione al festival si è rivelata come un’attività trasversale, mai mirata esclusivamente alla superficiale “caccia al vip da red carpet”, bensì incentrata sull’assiduità nella visione di più pellicole al giorno in modo tale da instaurare una fruttuosa “tavola rotonda” di dibattito e confronto, grazie alla quale poter imparare a sviluppare occhio e mente critica al fine di una laboriosa e meticolosa indagine. “E’ stata un’ottima occasione per affinare le proprie abilità e cominciare a esprimere le proprie qualità – hanno dichiarato i vincitori – proprio nel festival italiano per eccellenza, espressione massima della pluralità di generi cinematografici e simbolo di sinergia tra diverse culture e differenti approcci, uniti nel nome e nell’amore della settima arte”.