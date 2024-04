Presentato dalla direttrice Valdimir Luxuria, che cita Dante (L’amor che move il sole e l’altre stelle… ), inaugurato da sincere parole di incoraggiamento delle Autorità locali, “battezzato” dalle toccanti frasi di una madrina speciale, Maria Grazia Cucinotta, rallegrato dalle note e dalla potente voce di Tekemaya, cantante e drag queen salentina, e dal suo gruppo musicale, martedì 17 aprile 2024 a Torino si è aperto il 39° Lovers Film festival. Subito entrato nel vivo con il primo film in concorso “Duino”, del regista e attore argentino Juan Pablo Di Pace.

Duino: sì, proprio la località friulana, a poca distanza da Trieste, dove sorge la sede del prestigioso Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, una scuola fondata nel 1982 che ogni anno ospita circa 200 studenti da tutto il mondo che al termine di un biennio di studi conseguiranno il baccellierato internazionale.

Tra una citazione di Rilke e delle sue “Elegie Duinesi”, suggestive immagini del castello dei Torre e Tasso (oggi più noti come Turm und Taxis) e la leggenda della Dama Bianca, il regista ci accompagna con delicatezza in questo variegato mondo di ragazzi, dove lui stesso approdò a 17 anni, con una borsa di studio. Il film è dunque un percorso autobiografico, malinconico e affettuoso, dove i ricordi si mescolano ai rimpianti, ma con riconoscenza e senza recriminazioni.

Il film parte appunto da quel 1997 quando, nel Collegio di Duino, il giovane Matìas, appena arrivato dall’Argentina, timido e introverso, conosce lo svedese Alexander, esuberante e scanzonato, e ne è attratto in modo dapprima inconsapevole, poi sempre più profondo. La storia è raccontata con frequenti “flash back” da Matìas ormai adulto che, diventato regista, vuole mettere in scena uno dei periodi che ricorda come più intenso della sua vita. Ma – dice – “La memoria inganna, è imprecisa…”: difficile da mettere in scena, impossibile inventare quello se sarebbe potuto succedere se…

Scritto e diretto dall’attore e cantante Juan Pablo Di Pace (Buenos Aires, 1979 ), a questo film hanno partecipato un gruppo di attuali studenti coinvolti nella produzione in qualità di attori non protagonisti, comparse, assistenti alla produzione, assistenti al suono, alla fotografia e ai costumi. La musica include brani del compositore triestino Dorian Dionisi.

DUINO è il primo film che vede Di Pace alla regia, con la collaborazione dell’amico di una vita Andrés Pepe Estrada (tra gli altri: con ARGENTINA 1985, di Santiago Mitre, premio della critica al Festival del Cinema di Venezia 2022, Golden Globes e nominato agli Academy Awards).