Si apre lunedì 31 maggio alle 19,30 a Mestre in piazzetta Malipiero (di fianco al Teatro Toniolo) la magica estate organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia che proporrà tra centro storico e Terraferma sino a settembre inoltrato oltre 150 serate di cinema, teatro, musica e circo. Il primo appuntamento è con le “Storie sconcertanti” di Dario Vergassola che propone in questa serata il meglio di domande/battute (e relative risposte) di venti anni di carriera come intervistatore comico. Da calciatori e veline a ospiti dei salotti, coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti nonché brillanti manager o austeri professori. Nel segno di una graffiante satira Vergassola riproporrà brani di un repertorio veramente infinito. A cominciare da questo gli spettacoli sono tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell’inizio dello spettacolo. Oltre a piazzetta Malipiero, gli spazi in cui andranno in scena sono Parco della Bissuola, Parco San Giuliano, Teatrino Groggia e Campo San Polo. A questi vanno decine di luoghi, dedicati al cinema itinerante, tra terraferma, centro storico e litorali.

Il teatro arriva a Venezia e a Mestre con il titolo di E’ sempre una bella stagione: dal 31 maggio al 16 settembre nelle piazze e nei parchi prendono vita 24 spettacoli impreziositi quest’anno anche dalla nuova location del parco Bissuola con il Teatro del Parco che dà spazio per la prima volta ad un allestimento speciale con la costruzione di un vero tendone da circo pronto ad ospitare serate uniche. Quattro sono invece i concerti di musica Indie Sound Open Edition, un circuito musicale alternativo che si svolge dal 17 al 20 giugno nel piazzale Divisione Acqui. In strada ritorna il cinema su quattro ruote con il Cinemoving che questa estate prevede 61 serate e nuove location tra le quali il Parco San Giuliano con una speciale edizione green che vedrà la proiezione film a tema ambientale ed ecologico, anticipati da brevi interventi di studiosi ed esperti di chiara fama. Si riparte invece il 6 luglio con Marghera Estate, arrivata alla quarantunesima edizione, con 44 serate in piazza Mercato strutturate tra la musica di luglio e il Cinema Sotto le Stelle di agosto.

Info e prenotazioni su www.culturavenezia.it.