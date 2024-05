Sta per concludersi la seconda edizione di Echisirassegna | UNDEROVER. La rassegna di teatro comico e musica dal vivo – da marzo a maggio 2024 presso il teatro LabArca in via Marco d’Oggiono 1 a Milano – è promossa da Associazione Arcaduemila. Quattro attori, tre attrici, diciassette musicisti, due musiciste sono stati i protagonisti di “Echisirassegna”, festival caparbio che mette in scena le avversità che il mondo contemporaneo ci presenta, usando intelligenza, cultura e ironia per “colmare un “vuoto sociale” ricomprendendo la veste di centro di aggregazione, luogo d’amicizia e spazio fisico di incontro in cui il ritrovarsi significa condividere un’esperienza”. “C’è sempre più bisogno di questo a Milano: abbattere le distanze fisiche e sociali lasciando più spazio per le relazioni umane. La città è sempre più frenetica, spersonalizzante e tende all’isolamento degli individui che perdono così il senso di comunità.

Andare a teatro è bello, nutriente e economicamente sostenibile”.

Ultimi Appuntamenti:

– 4 MAGGIO 2024 ORE 19.30: Fan Fath Al in concerto;

Le sonorità e i ritmi travolgenti delle bande vengono indagate dalle origini nello scambio continuo con l’Occidente. Riaffiora la ritualità nascosta e la magia collettiva liberatrice della tradizione popolare, in un connubio tra melodie mediterranee e sound del gruppo.Il metallo vibra di ritmo infuocato per raccontare con composizioni e arrangiamenti originali storie di passione, amore e morte, in un viaggio verso luoghi diametralmente lontani e interiori, immergendosi nei suoni e nelle armonie.

– 12 MAGGIO 2024 ORE 19.30: Docucomedy.

Una serie di documentari semiseri, produzione Compagnia Caterpillar. Sei ad una cena tra amici ma non sai cosa dire? Ti mancano gli argomenti ma non sai dove cercarli

perché internet è inaffidabile e le enciclopedie piene di polvere? Compagnia Caterpillar ha prodotto dei divertenti documentari in pillole che ti racconteranno tutto ciò che non serve sapere per fare bella figura davanti ad uno spritz! Ti sei mai chiesto se si può piangere sotto la doccia? O perché abbassiamo la musica mentre parcheggiamo? Le grandi domande che non ci siamo mai fatti, a cui neanche Piero e Alberto Angela avrebbero mai pensato di arrivare, e di cui non troveremo risposta nemmeno sull’ultimo numero di focus, verranno messe in scena da Docucomedy!