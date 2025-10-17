“Eddington” di Ari Aster

Maggio 2020: Covid, Black Live Matter, cospirazionisti, falsi profeti, suprematisti bianchi, social media, telefonini. Il regista Ari Aster non tralascia nulla. Per qualcuno persino troppo. Ma la tagliente satira che percorre e accompagna le oltre due ore di Eddington, la nuova black comedy con un pizzico di western del regista di Hereditary e Midsomar aiuta a digerire il carico.

E’ il mese di maggio del 2020, il Covid costringe il mondo al lockdown, alle mascherine, alla distanza di un metro e mezzo tra le persone. A Eddington, popolazione 2.345, località di fantasia nel reale New Mexico, lo sceriffo Joe Cross (ma quanto è bravo Joaquin Phoenix?) si schiera apertamente per la libertà di non indossare mascherine, fino a difendere un cliente nel locale supermercato che viene allontanato dal proprietario. Non dello stesso parere è il sindaco in carica Ted Garcia (Pedro Pascal), in lizza per la rielezione, che non solo vuole attuare tutte le misure per proteggere la popolazione dal virus, ma sostiene e promuove la costruzione di un data center (dall’improbabile nome solidgoldmagikarp) che potrebbe portare nuovi posti di lavoro e prosperità, contribuendo però a danneggiare l’ambiente locale. Tra i due è rotta di collisione, di persona, con manifesti e volantini e, soprattutto, via social media.

Eddington è il nuovo film di Ari Aster che prende il toro per le corna e affronta il 2020, il Covid e il trauma collettivo della pandemia. L’inizio, con il matto del paese che cammina farfugliando di complotti e altro lungo una strada, si ferma e guarda una cittadina le cui strade sono vuote, segna il tono del film fin dalle prime battute.

Quando compare la scritta Maggio 2020, è il momento di partire per un viaggio meno horror dei precedenti Hereditary e Midsommar, ma certo inquietante sotto il profilo sociale.

Lo sceriffo Cross si candida a sindaco, ma nel bel mezzo della campagna elettorale deve cercare di contenere le proteste Black Live Matters, aiutato dai suoi vice Guy (Luke Grimes) e Michael (Michael Ward) – unico protagonista di colore del cast. Dopo la morte di George Floyd, le manifestazioni hanno raggiunto le strade di Eddington, e vi partecipano anche il figlio del sindaco, una ragazzina di cui è invaghito e un loro compagno di liceo. Anche loro avranno un ruolo ben preciso a Eddington. E nel film.

Nel frattempo a casa di Joe Cross la suocera (Deirdre O’Connell) installata in soggiorno segue varie teorie cospirazioniste e semina per casa stampe di improbabili complotti legati al Covid e non solo, mentre la moglie (Emma Stone) si lascia conquistare dagli stereotipati discorsi del guru (influencer?) Vernon Jefferson Peak (Austin Butler, un po’ sottoutilizzato qui, ma perfetto nel ruolo del vacuo e affascinante guru).

La prima metà di Eddington brucia a fuoco lento. La sonnacchiosa cittadina del New Mexico è la metafora della sospensione in cui il Covid ha costretto le persone, l’America e il mondo intero. Fino al Covid la convivenza tra sceriffo, sindaco e autorità tribali (il detective Butterfly Jimenez, William Belleau) era almeno formalmente tollerata.

Fino a che tutto esplode in una scena girata in un unico piano sequenza: uno schiaffo dato dal sindaco allo sceriffo cambia tutto. Da qui in poi Eddington imbocca la strada della black comedy con un bizzarro finale – dopotutto c’è sempre Ari Aster alla regia – raccontato da diverse prospettive e un twist che sono una perfetta istantanea del cambiamento dell’America dal 2020 a oggi. Un finale sospeso tra satira e farsa – dove anche i morti giacciono distanti tra loro – Eddington è il racconto della perdita di ogni controllo e del senso della collettività, il ritratto di un mondo impazzito raccontato con una sceneggiatura – scritta dallo stesso Aster – che non perde mai mordente e ritmo, girato con la bella fotografia di Darius Khondji e accompagnato dalle azzeccate musiche di Bobby Krlic e Daniel Pemberton.

Titolo Originale: Eddington

Regia: Ari Aster

Sceneggiatura: Ari Aster

Protagonisti: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau, Austin Butler, Emma Stone

Durata: 145 minuti

Sito Ufficiale italia: https://iwonderpictures.it/eddington/

Distribuzione Italia: I Wonder Pictures

Uscita (Cinema): 17 ottobre 2025