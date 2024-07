L’Edera Film Festival 2024 è alle porte: dal 17 al 20 luglio il Cinema Edera di Treviso ospiterà il Festival internazionale per registi under 35, giunto alla sua sesta edizione. Nel cuore dell’estate trevigiana torna l’appuntamento in sala per scoprire i giovani registi emergenti che parteciperanno a questo Festival, teatro ogni anno di nuovi volti e nuove espressioni del cinema contemporaneo.

Trentasei opere in concorso, quattro categorie, sette premi in palio: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Migliore opera Focus Nordest (categoria dedicata ai giovani talenti del Triveneto) e infine i premi collaterali: il “Premio Astoria – Celebrating Life” al miglior film sul tema dell’inclusione, della tolleranza e della multiculturalità; il “Premio Fondazione Benetton Studi Ricerche“, al miglior film sul tema “Paesaggi che cambiano”; il “Premio Rotary Club Treviso Terraglio” al miglior cortometraggio a tema sociale.

Particolarmente ambito il premio per il Miglior Lungometraggio, su cui i riflettori sono maggiormente puntati. I sei film della categoria, selezionati dalla Direzione Artistica del Festival, verranno valutati da una Giuria composta da importanti esponenti del mondo della cultura cinematografica e non solo. Prevista anche una Menzione speciale e il Premio del pubblico.

Di seguito una breve presentazione dei sei lungometraggi che si contenderanno questo importante premio, e dei loro giovani autori.

“Across“ di Irene Dorigotti (Italia, Svizzera – 2023)

Irene Dorigotti, classe 1988, scrive e dirige un film sulla ricerca spirituale, un film fatto di bellezza e poesia, “di scoperta e trasformazione”, come ha scritto Il Manifesto. In parte autobiografico, il film racconta di Irene e del suo lungo viaggio attraverso paesaggi e culture differenti, alla ricerca della vera sacralità della vita. Un “road movie spirituale”, come l’ha definito Close Up. Dorigotti si avvale di diversi supporti, animazioni e filmati d’archivio per accompagnarci lungo un percorso fatto di domande, visioni, sensazioni, attraverso lo sguardo della giovane cineasta e antropologa trentina.

“Cherry Juice“ di Mersiha Husagic (Bosnia ed Erzegovina, Germania – 2023)

Selma è una ragazza bosniaca che fugge dalla guerra e trova in Germania una nuova vita e una nuova passione, il cinema. Scrive una sceneggiatura sulla sua storia, ma a un mese dall’inizio delle riprese il progetto viene cancellato. Selma dimentica di avvisare Niklas, un attore del cast, e si ritrova così ad ospitare a Sarajevo il ragazzo tedesco, nella notte di Capodanno, notte che cambierà la loro vita. “Cosa resta quando la guerra è finita?” questa la domanda alla base del lungometraggio di debutto, parzialmente autobiografico, di Mersiha Husagic, presentato in anteprima al festival di Sarajevo 2023.

“Io e il secco“ di Gianluca Santoni (Italia, Croazia – 2023)

Opera prima del regista marchigiano, Io e il secco è un originale film sulla violenza domestica, raccontata dal punto di vista di un bambino. Il piccolo Denni è stanco dell’atteggiamento violento del padre nei confronti della mamma. Decide così d’ingaggiare il Secco, un “super killer”, cugino di un’amica, per eliminare il genitore. Il Secco, in realtà, è solo un piccolo delinquente sbandato, ma tra i due nasce una bella storia di amicizia. Denni e Secco, entrambi provenienti da ambienti difficili, lottano a modo proprio per un domani migliore. Il soggetto ha ricevuto il Premio Solinas nel 2017.

“Realtà“ di Elena Griggio (Italia – 2023)

Film distopico sulla non-realtà dei reality show e dei social network, uno dei paradossi dei nostri tempi. Griggio, in una nota di regia, afferma “le stories dei social network sono sbirciate nella vita degli altri, senza però esserne mai davvero parte”. Sono rimasti solo tre concorrenti all’interno del reality show: ciascun finalista dovrà aderire il più possibile al personaggio assegnato. Tre personaggi che danno vita a una miriade di situazioni spesso al limite dell’assurdo. Elena Griggio (Venezia, 1991) in questo film rielabora un copione scritto e portato in scena anni prima, scavalcando i limiti dell’impianto teatrale.

“Una sterminata domenica“ di Alain Parroni (Italia, Germania, Irlanda – 2023)

Brenda, Alex e Kevin sono un trio inseparabile: bighellonano dalla mattina alla sera, vagando per Roma e la sua periferia. Ognuno tenta di lasciare il proprio segno nel mondo. Quando Alex scopre di aspettare un bambino da Brenda, l’equilibrio fra i tre cambia. Il lungometraggio d’esordio di Alain Parroni è un anticonvenzionale romanzo di formazione, un inebriante viaggio nella spensieratezza, l’irresponsabilità e la vacuità degli adolescenti, che vivono il loro presente come una sterminata domenica di sole. Premio Speciale della Giuria della sezione Orizzonti di Venezia 2023.

“Troppo azzurro“, di Filippo Barbagallo (Italia – 2023)

Dario ha 25 anni e una tesi da scrivere. Vive con mamma e papà, e non vuole uscire dalla comfort zone. Tenta goffamente di cucinarsi qualcosa e finisce all’ospedale. Qui conosce Caterina, studentessa fuorisede grazie alla quale scopre l’universo femminile. Filippo Barbagallo (Roma, 1995) si è diplomato alla Scuola Romana di Fotografia e al Centro Sperimentale di Cinematografia nel corso di Sceneggiatura. La sua opera prima ha il sapore di una birra fra amici: fresca e leggera, gentile e scanzonata come è stato certo cinema di Moretti o Troisi.