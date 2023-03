El Suplente di Diego Lerman in concorso al FESCAAAL 2023

Lucio non ha ottenuto la cattedra universitaria e torna amareggiato nella periferia di Buenos Aires, dov’è nato, per lavorare come supplente in una classe di ragazzi emarginati. Nel quartiere lavora da tempo a sostegno della comunità anche il padre di Lucio. Quando scoppia uno scandalo per il traffico di droga nella scuola, Lucio e alcuni studenti si ritrovano coinvolti, con un susseguirsi adrenalinico di eventi, nella violenta faida tra duce politici corrotti: l’attuale sindaco e il signore della droga El Perro.

Il regista argentino Diego Lerman torna dietro la macchina da presa con il suo El Suplente, presentato in Concorso Lungometraggi “Finestre sul mondo” al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 2023. Con una narrazione onesta, che non presta mai il fianco ai sensazionalismi e non cade nei tranelli della retorica, Lerman racconta una storia che riflette sulle diseguaglianze e le contraddizioni dell’Argentina contemporanea. Lucio insegna (inizialmente suo malgrado) in una scuola superiore dove gli studenti rappresentano una sfida per i propri educatori, col loro background variegato e difficile, specchio di un sistema che più che accogliere tende ad escludere. Studenti poco motivati, spesso relegati ai margini della società, per un professore che a sua volta sembra aver perso lo stimolo e la passione per il suo ruolo.

A poco a poco fra Lucio e i suoi studenti si instaura un rapporto di fiducia reciproca e reciproca stima e attraverso la figura del professore, interpretato da Juan Minujin, va in scena il ritratto di una relazione educativa imperfetta nel suo realismo che la rende memorabile. La macchina da presa, sempre in movimento nella sua urgenza di non farci perdere alcun dettaglio della storia e dei suoi protagonisti, diventa strumento d’indagine rendendoci spettatori attivi e partecipi. El Suplente centra l’obiettivo di raccontare uno spaccato sociale facendoci conoscere i suoi protagonisti in maniera naturale e immediata, con dialoghi brillanti, ottime performance da parte del cast e uno sguardo d’insieme tanto analitico quanto accorato.

Titolo originale: El Suplente

Regia: Diego Lerman

Sceneggiatura: Diego Lerman

Genere: Drammatico

Cast: Juan Minujin, Alfredo Castro, Rita Cortese, Maria Merlino

Durata: 100 minuti

Paese: Argentina, Spagna, Italia, Messico

Data di uscita: /

Distribuzione: /