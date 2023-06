Peter Sohn (Il viaggio di Arlo) è entrato alla Pixar come story artist per Alla ricerca di Nemo. Elemental, il suo secondo film scritto con John Hoberg, Kat Likkel, Brenda Hsueh, ha una sensibilità che incendia e un’animazione che fa sciogliere di ammirazione. Tecnicamente sublime – gli animatori hanno lavorato a lungo con strumenti di avanguardia per creare i 4 elementi – il film è ambientato a Element City, dove Acqua, Terra, Aria vivono insieme e convivono con il quartiere del Fuoco, dove gli abitanti sono guardati con diffidenza e trattati con superiorità/insofferenza/paura.

La storia inizia quando Bernie e Cinder, dalla Terra del Fuoco, in cui non hanno futuro, emigrano verso Element City per dare al loro futuro nascituro una speranza. L’accoglienza è pessima. Ma anno dopo anno la coppia riesce a mettere in piedi un negozio di alimentari per altre fiammelle come loro. Nel frattempo la loro piccola figlia Ember è cresciuta, di temperamento vulnerabile è un’immigrata di seconda generazione che si aspetta di rilevare prima o poi l’attività dei genitori, come se non ci fosse altra prospettiva per lei.

Quando conosce Wade, un acquatico nonché impiegato del comune che emette una serie di multe per irregolarità nell’attività dei suoi genitori, Ember lo tampina per convincerlo a cancellarle. Giorno dopo giorno i due si frequentano, all’insaputa di Bernie e Cinder, e giorno dopo giorno si piacciono sempre di più.

Ma Fuoco e Acqua possono innamorarsi? Il sentimento che nasce tra loro due, riconosciuto come vero amore dalla madre di Ember, spaventa soprattutto quest’ultima. Ma la dedizione e i sentimenti di Wade faranno breccia tra le scintille dalla giovane.

Per creare il look stilizzato e unico nel suo genere di Ember e degli altri personaggi di Fuoco, Pixar ha attinto alle risorse del Disney Research Studios di Zurigo. Ricercatori esperti in calcolo visuale, machine learning e intelligenza artificiale hanno contribuito a trasformare le idee in innovazioni tecnologiche. “Li abbiamo contattati molto presto per lavorare alla nostra tecnica di machine learning chiamata Volumetric Neural Style Transfer [NST]”, afferma il visual effects supervisor Sanjay Bakshi. “L’idea è quella di utilizzare un dipinto per creare una simulazione stilizzata. Abbiamo creato questi dipinti che mostravano l’aspetto che le fiamme avrebbero dovuto avere e poi abbiamo utilizzato questatecnicadi machine learning per rielaborare la nostra simulazione realistica del fuoco così da renderla più stilizzata epiù simile a una rappresentazione in 2D”.

Come spiega Bakshi, la tecnica è stata applicata a tutti i fotogrammi del film che includevano il personaggio di Ember. “La cosa interessante di questa tecnica è il fatto che utilizzi unità di elaborazione grafica [GPU] che vengono utilizzate nel machine learning. Fino ad ora, non le avevamo mai utilizzate per i rendering finali qui alla Pixar”.

Il risultato è qualcosa di magico. Elemental ha una perfezione nei dettagli e un copione tenero ed esilarante, ricco di idee che infiamma il cuore e fa commuovere.

Non c’è nessun villain. C’è la vita vera. La cura amorevole, partecipata (più di 100 immigrati di prima o seconda generazione che lavorano in Pixar si sono riuniti per parlare con i filmmaker delle loro esperienze) per ogni dettaglio – per quanto infantile possa sembrare quanto segue – riesce a parlare ai cuori di amore e inclusione con spontaneità, profondità e vivacità. Elementi in cui la Pixar eccelle.

Preparate i fazzoletti per il finale!