Eleonora Rinaldi, Rebecca Zen, Simone Rutigliano e Jacopo Zambello vincono l’ottava edizione di We Art Open

Annunciati i vincitori dell’ottava edizione di We Art Open, il concorso internazionale a cura di No Title Gallery che mira a promuovere l’arte contemporanea e offrire una vetrina di qualità per artisti di tutto il mondo.



Gli artisti premiati in questa edizione sono Eleonora Rinaldi, che si aggiudica il primo premio, un contributo di 2000€; Rebecca Zen, a cui va il riconoscimento di 1000€ per il miglior progetto della sezione Hdemia, dedicata agli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Ci sono poi i premi espositivi: Simone Rutigliano vince l’opportunità di esporre la propria opera negli spazi di SV – Centro Espositivo San Vidal, mentre il lavoro di Jacopo Zambello sarà allestito alla 10&ZeroUno.



Allestita per la prima volta nello spazio di SPUMA – Venice Art Factory a Venezia, l’esposizione finale collettiva, che include i lavori di tutti i 20 finalisti, è a cura di Silvia Previti e resterà visitabile fino al 10 febbraio su appuntamento.