Non sarà di certo Elio a risanare i bilanci della Pixar, ma è un film d’animazione “piccino” dal cuore enorme. Arriva ora al cinema, superando scioperi e intoppi, con il suo potente messaggio pacifista “nessun conflitto produce vincitori”, con quello famigliare “non ti capisco, ma l’amore non cambia”, con quello sociale “unici non significa essere soli”.

Elio Solis è un ragazzino di 11 anni che ha da poco perso i genitori; vive con la zia Olga, Maggiore dell’Air Force, di stanza alla Montez Air Force Base, del programma spaziale. La zia mette da parte la sua carriera per stare dietro a Elio che però non si sente accettato e spera di essere rapito dagli alieni perché di sicuro lassù da qualche parte ci sarà un pianeta pronto ad ospitarlo.

La sua diventa un’ossessione tanto da costruire una radio amatoriale (sulle note di “Once in a Lifetime” dei Talking Heads); e per una serie di disavventure dirotta un segnale proveniente dallo spazio. Viene così teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Per sbaglio viene scambiato per un leader della Terra.

Ma per poter vivere nel Comuniverso deve dare prova di coraggio e diplomazia sedando una guerra che sta per scoppiare. È qui che conosce quello che diventerà il suo migliore amico Glordon, il figlio dal cuore tenero di Grigon, il signore della guerra che governa il pianeta Hylurg. Socievole e gentile, il principino sta per indossare la sua temibile armatura da battaglia e prendere il posto che gli spetta al fianco di suo padre, ma lui non è fatto per distruggere e annientare, non vuole seguire le orme del padre.

Insieme, Elio e Glordon scopriranno e impareranno molte cose, aiutandosi reciprocamente e insegnando agli adulti quanto sia fondamentale la collaborazione per evitare la guerra.

Il 29° lungometraggio firmato Disney Pixar è una storia dolce e colorata, con un fantasioso design dei personaggi ben illuminato.

I co-registi Adrian Molina (co-regista e co-sceneggiatore di Coco ), che è stato sostituito in corsa (forse per divergenze con la visione del capo della Pixar Pete Docter o forse perché doveva realmente dedicarsi alla regia di Coco 2, o forse per entrambi i motivi), l’esordiente animatrice Madeline Sharafian (Red) e da Domee Shi (Bao, Red), da una sceneggiatura di Julia Cho (Red), Mark Hammer (Appuntamento con l’Amore) e Mike Jones (Luca, Soul), hanno realizzato un film d’animazione, anche in 3D (inutile se non per far spendere soldi in più alle famiglie, unica nota di demerito), colorato e semplice che arriva diritto al cuore e forse sul finale potrebbe strappare qualche lacrimuccia.

Data di uscita: 18 giugno 2025



Genere: Animazione

Anno: 2025

Paese: USA

Durata: 100 min



Produzione: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Distribuzione: The Walt Disney