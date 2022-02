Ennio Marchetto e la magia della carta

MESTRE (VE) – Nella stagione dei comici al Teatro Toniolo non poteva mancare una vera star locale, il trasformista Ennio Marchetto col suo The Living Paper Cartoon, one man show di un artista di fama mondiale, andato in scena sabato 12 febbraio. Conosciuto in Italia e all’estero, Marchetto collabora dal 1989 con lo stilista olandese Sosthen Hennekam nel creare costumi di carta particolari, coloratissimi e studiati per dar vita a due e più personaggi per un repertorio che ne conta circa 350. Numerose le partecipazioni a grandi eventi, come il Fringe Festival di Edimburgo, WOMAD, MTV Music Awards, Royal Variety Performance show della BBC, White Tie and Tiara Ball” e gli show in Europa e in America.

The Living Paper Cartoon non ha confini, piace ovunque e coinvolge il pubblico di qualsiasi età. Tutto è affidato all’arte e alla verve di Marchetto. Non c’è una trama, ma molte microdrammaturgie che durano il tempo di un cambio d’abito. Alcune sono riservate a singoli personaggi, come l’esilarante Adele o Mina, altre ne contemplano addirittura due o tre, da Eminem a Gloria Gaynor ad esempio, fino a un intero coro gospel. Tina Turner, Marilyn Monroe, Achille Lauro, Lady Gaga, Orietta Berti sono solo alcuni dei protagonisti di uno show rutilante che può cambiare ogni sera, a seconda degli eventi e dell’estro del performer. Ennio Marchetto non si limita però a evocare solo grandi talenti del passato e del presente, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui utilizza i costumi, composti da ben 135 pezzi. Li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a un’autentica sarabanda di musica e teatro. La cifra ulteriore è la bravura nell’imitare esattamente i tratti essenziali dei personaggi, cogliendone i tic principali o ciò per cui sono diventati famosi.

In un’ora circa di spettacolo, pur provando, si perde il conto di quanti caratteri Marchetto riesce ad alternare sul palco. Il pubblico si sente coinvolto dagli sketch, partecipa, applaude, ride a crepapelle grazie a un’umorismo sano, mai volgare, ricco di inventiva, aspetto non scontato oggigiorno. Come bis, non poteva mancare un omaggio alla Raffa nazionale.

