Elias (Viktor Hjelmso) incontra Anita (Anna Sogaard Frandsen) in un bar, tra curiosità e vodka.

C’è impeto e giovinezza, in questo colpo di fulmine. Sono due ragazzi che devono ancora capire cosa faranno da grandi.

Lei è schietta, lui è riservato.

Lei forse vuole diventare una cantante professionista. Lui lo scienziato climatologo o il pilota di sottomarini.

Quando però a Elias si presenta l’occasione di partecipare a una missione che studia un inquietante fenomeno legato ai cambiamenti climatici – una misteriosa frattura sul fondale oceanico – sceglie la carriera a scapito dell’amore.

Anni dopo, durante la rischiosa spedizione cui prende parte, ha la visione di come sarebbe stata la sua vita se avesse preso un’altra decisione; la nuova ossessione diventa allora riconquistare la vita – e l’amore – perduti.

«Essere chi siamo, avendo compiuto le scelte che abbiamo fatto – si chiede il regista e sceneggiatore Ulaa Salim -:cambieremmo davvero qualcuna delle decisioni più importanti della nostra vita?»

Eternal, il secondo lungometraggio di Salim, dopo Sons Of Denmark (2019), è una malinconica poesia d’amore ispirata al suo cortometraggio Ung For Evigt (2012).

Eternal è un dramma fantascientifico intrigante con una sceneggiatura ben cucita con personaggi intensi, trame ecologiche e filoni sentimentali.

«Volevo che questa storia somigliasse all’amore vero, con le sue complessità e imprevedibilità – spiega Salim -Volevo che

il film esprimesse visivamente l’amore attraverso le immagini, le emozioni e tutti gli elementi che non possiamo descrivere a parole. E che descrivesse i sacrifici che facciamo per ottenere qualcosa di unico nel nostro viaggio verso la realizzazione di noi stessi.»











Data di uscita: 26 giugno 2025

Genere: Fantascienza, Drammatico

Anno: 2024

Paese: Danimarca, Islanda, Norvegia

Durata: 100′

Formato: 1.78:1, Dolby Digital

Produzione: Den Vestdanske Filmpulje, Hyaene Film, Icelandic Film Center, Netop Films, Nordisk Film, Reykjavik Visuals, Ríkisútvarpid-Sjónvarp, SENA, TV Fond, The Danish Broadcasting, The Danish Film Institute Archive

Distribuzione: Wanted Cinema