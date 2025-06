30 dopo un brutto incidente al Gran Premio di Spagna sul circuito di Formula 1 in cui ha rischiato di perdere la vita, Sonny Hayes (Brad Pitt), con un passato da giocatore d’azzardo, tassista di New York, scorrazzando in giro con il suo camper fa il pilota “freelance” in corse automobilistiche minori. Dopo l’ennesima gara fatta per correre e vivere di adrenalina, viene richiamato in pista dal suo ex rivale e amico Ruben (Javier Bardem) proprietario della squadra di APXGP in difficoltà e sul punto di fallire.

Sonny con la sua impertinenza veterana sarà il secondo pilota al fianco della star della scuderia Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente, modaiolo e moderno, determinato a imporre il suo divismo giovane e le sue regole all’interno del team.

La solennità e la spavalderia del solitario e imprevedibile Sonny si scontra con Joshua, cui sfugge totalmente il concetto di lavoro di squadra, mette a rischio il campionato per la APXGP, che a stento riesce a stare dietro a Ferrari e Mercedes, stravolge le regole del gioco, ma il suo modo di agire sarà un’inaspettata – coinvolgente – sorpresa per la squadra intera.

Da Apple Original Films e dagli ideatori di “Top Gun: Maverick” arriva “F1® Il Film” è prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1® Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

La sceneggiatura è di Ehren Kruger (Top Gun: Maverick).

Il montaggio è di Stephen Mirrione.

Le musiche sono di Hans Zimmer.

La fotografia è di Claudio Miranda.

La regia è di Joseph Kosinski, regista di Tron Legacy, Top Gun: Maverick.

Le riprese sono iniziate nel 2023 presso il circuito di Silverstone, nel Regno Unito; qui la produzione ha dato lo start alle riprese girando filmati con gli attori alla guida di vere auto da corsa.

Kosinski e la sua troupe hanno lavorato a stretto contatto con i protagonisti reali delle gare di Formula 1, per tutta la stagione 2023 e 2024, questo significa che si sono messi al seguito dei vari team professionisti maturando esperienza nell’Hungaroring, il Circuit de Spa-Francorchamps, l’Autodromo di Monza, il Circuito di Zandvoort, il Suzuka International Racing Course, l’Autódromo Hermanos Rodríguez, il Circuito di Las Vegas Strip e il Circuito di Yas Marina. Alcune riprese sono state effettuate anche alla 24 Ore di Daytona del 2024.



F1 – Il Film è allegro, fluido e ipercinetico.

Come il precedente sequel di Top Gun del 2022, qui non c’è un attimo di sosta in 156 minuti.



Non c’è un cedimento nel ritmo del film tra battute e sfreccianti corse al cardiopalma.

F1 – Il Film riesce a trasmettere credibilità nelle riprese delle gare sui diversi circuiti ma allo stesso tempo non si prende troppo sul serio diventando così un film non solo per appassionati di formula 1.

Il bilanciamento tra dramma, commedia, sport conferisce un tono spudoratamente rock da vecchia scuola di cinema.

Ed è un successo di enfasi ed entusiasmo.