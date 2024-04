Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento dilasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare.Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile… ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

Il romanzo Fabbricantedilacrime (2021) di Erin Doom (pseudonimo) edito da Magazzini Salani, è stato il libro più venduto in Italia nel 2022.

Della stesa autrice Magazzini Salani ha pubblicato anche Nel modo in cui cade la neve (2022), Stigma (2023)

L’autrice misteriosa – scoperta dalla celebre casa editrice sulla sulla piattaforma Wattpad (“Wattpad è una piattaforma di lettura sociale online che abbatte le barriere tra lettori e scrittori. Incoraggia gli utenti a creare e condividere le proprie storie in tutti i generi, dalla narrativa per adolescenti alla poesia, all’azione, all’avventura e altro ancora – – wikipedia- Erin Doom che utilizzava il nickname DreamsEater ha conquistato molti lettori con le sue storie lì pubblicate).

Erin Doom – scrittrice amatissima soprattutto dai giovani, autrice del genere “romance” da 1 milione di copie in Italia – ha svelato la sua vera identità nel maggio 2023 in un’intervista a Che tempo che fa di Fabbio Fazio. Ha suppergiù 30 anni, vive in Emilia Romagna e si chiama Matilde. “Sono sempre stata una persona molto schiva e riservata, ecco il motivo della scelta dello pseudonimo e dell’anonimato. Nonostante fosse una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa. Ecco perché adesso ho deciso di mostrare il mio volto”.

Arriva ora su Netflix il film tratto dal romanzo. Scritto da Eleonora Fiorini e dal regista Alessandro Genovesi, ed è una produzione Colorado Film ed è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai.

I protagonisti sono l’esordiente Caterina Ferioli nel ruolo di Nica; e il rapper Simone Baldasseroni (soprannominato Biondo, emerso nella 17a edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2017; già visto anche in50 Km all’ora di Fabio De Luigi) in quello di Rigel.

Il film è un melodramma sentimentale spalmato in un'atmosfera greve e artificiosa e infarcito di frasi zuccherose scartate dai cioccolatini, troppo impostato, fastidiosamente teatrale e recitato senza naturalezza, con un invasivo voice over della protagonista Nica (cui però dà voce Dana Melanie) che spiega cose, sentimenti, situazioni.

Ma questi giudizi poco importano, anzi nulla. Quello che importa è che giovani e diversamente giovani comunque possano trovare qualche spunto che solletichi la loro curiosità e vadano in libreria a scoprire questo romanzi o altre storie.