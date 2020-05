Dal 26 giugno al 4 luglio, il popolo fareastiano condividerà attivamente visioni e contenuti.

“Face to face, Heart to Hear” è il titolo di una famosa hit degli anni Ottanta, certo, e “chi c’era” non potrà fare a meno di leggerlo canticchiando,ma adesso è il claim del Far East Film Festival 22. Anzi: più che il claim, è proprio la sintesi perfetta della nuova edizione. Un’edizione che non accetta di arrendersi e che si svolgerà online! Faccia a faccia, attraverso il vetro sottile dei display, cuore a cuore, perché la community del festival udinese è letteralmente una grande famiglia…

Se le date rimangono quelle annunciate dopo il posticipo di febbraio, cioè dal 26 giugno al 4 luglio, la struttura del FEFF 22 verrà ovviamente rimodulata. Attenzione, però: non stiamo solo parlando di un trasferimento, con i film in concorso da guardare on demand, stiamo parlando di una autentica trasformazione, con tutti i contenuti adattati – per quanto possibile – alla grammatica e alle dinamiche dello streaming.

La base operativa sarà MYmovies, che il pubblico ha già frequentato in massa come sala virtuale durante questi mesi di emergenza sanitaria, e il web (come detto) non sarà esclusivamente un serbatoio di titoli: sarà il punto d’incontro del popolo fareastiano, chiamato a incoronare i vincitori degli Audience Awards e chiamato attivamente a condividere, oltre alle visioni, anche i video-saluti degli attori e dei registi e i talk di approfondimento con i grandi nomi del cinema asiatico. Dal 30 giugno al 2 luglio, inoltre, troverà spazio online anche Focus Asia, cioè l’area Industry del festival, con la sezione FEFF in progress (la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), il project market e un ricco programma di webinar.