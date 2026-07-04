“Fare Futuro”: all’Ischia Film Festival una serata dedicata alla cultura d’impresa

Presso la Cattedrale dell’Assunta al Castello Aragonese di Ischia si è svolta la serata evento di “Fare Futuro”, la sezione della ventiquattresima edizione dell’Ischia Film Festival dedicata alla cultura d’impresa e al saper fare imprenditoriale italiano.“Fare Futuro” era stato lanciato nell’edizione 2025 del festival; quest’anno ha rappresentato la prima espressione concreta, promossa da Bonacina 1889 e Upskill 4.0 e costruita insieme al professor Stefano Micelli, autore del libro Futuro artigiano. L’idea alla base del progetto è che cinema e impresa, spesso percepiti come mondi lontani, da un lato l’immaginazione, dall’altro la produzione, condividano in realtà la stessa materia: dietro ogni oggetto del made in Italy c’è un intreccio di idee, competenze e persone, e raccontare quella storia fa parte del valore dell’oggetto stesso. Il saper fare artigianale, in quest’ottica, non è un patrimonio da conservare con nostalgia, ma una risorsa viva su cui si gioca la competitività e l’identità del Paese. Nelle botteghe e nelle manifatture italiane la tradizione si fa ricerca, la manualità dialoga con la tecnologia e il prodotto si carica di significato culturale. Il cinema, in questo, ha uno strumento unico: mostrare i volti e i gesti dietro il made in Italy, dando forma narrativa a un’intelligenza del lavoro che raramente trova spazio sullo schermo.Il programma ha portato in rassegna cortometraggi e lungometraggi dedicati alle imprese e alle persone che hanno reso celebre il made in Italy nel mondo, culminando in questa serata, che ha riunito protagonisti del mondo dell’impresa, della cultura e del cinema. Il progetto prosegue così il percorso avviato da Elia Bonacina, Selena Brocca e Stefano Micelli, mettendo al centro competenze, creatività e responsabilità verso le generazioni future come vero capitale produttivo italiano.Il talk è stato condotto da Selena Brocca, direttrice generale di Upskill 4.0, che ha dialogato in successione con quattro protagonisti del mondo dell’impresa: Elia Bonacina (AD e presidente, Bonacina 1889), sponsor della sezione “Fare Futuro” e promotore del progetto insieme a Upskill 4.0; Andrea Camesasca (Vicepresidente Enti Bilaterali del Turismo Como), che è intervenuto sul tema dell’hospitality e sul ruolo del sistema dell’accoglienza nel racconto del territorio; Francesco Vena (AD, Amaro Lucano), che ha presentato il cortometraggio realizzato sull’azienda, primo passo di un progetto che diventerà un documentario; Alessandra Bianco (Corporate Communication Director, Lavazza), che ha raccontato Nuvola, il progetto legato al documentario “Nuvola di Lavazza”.A seguire, la proiezione di Nuvola. Un progetto aperto alla città di Luca Caon, documentario dedicato all’architettura partecipata e alla costruzione di spazi sociali.Presentando il progetto, Elia Bonacina ha dichiarato: “Bonacina è un’azienda che da 137 anni lavora sulla materia trasformandola in linguaggio, esattamente come il cinema: entrambi raccontano storie, identità e comunità. La sezione dedicata ai documentari d’impresa nasce da questa visione: riconoscere che dietro ogni prodotto ci sono pensiero, territorio e persone, e che queste storie meritano lo stesso rispetto narrativo del cinema”.Selena Brocca, curatrice e conduttrice della serata, ha commentato: “Fare Futuro nasce dall’idea che raccontare bene un’impresa significhi raccontare le persone che la abitano ogni giorno. Con questi quattro dialoghi vogliamo mostrare che il saper fare italiano non è solo un prodotto, ma un modo di pensare il futuro”.Il Direttore del Festival, Michelangelo Messina, ha sottolineato il valore della partnership e lo spirito di comunità che anima il progetto, ringraziando i partner che hanno reso possibile la nascita di questo nuovo spazio narrativo.