martedì, Maggio 19, 2026
Home News Cinema Farhadi conquista Cannes con il labirinto emotivo di Histoires parallèles

Farhadi conquista Cannes con il labirinto emotivo di Histoires parallèles

Da
Romina Greggio
-
Isabelle Huppert - Foto di Alcide Boaretto

Foto di Alcide Boaretto

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, Histoires parallèles di Asghar Farhadi intreccia realtà e finzione in un gioco di specchi elegante e inquieto.
Il film è guidato dalle interpretazioni magnetiche di Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney, tutti perfettamente immersi nell’atmosfera ambigua del racconto.
Farhadi abbandona in parte il suo realismo più asciutto per sperimentare con strutture narrative più ambiziose e metacinematografiche.
Non tutto convince nel finale, ma resta uno dei titoli più discussi e affascinanti della Croisette 2026.

Asghar Farhadi – Foto di Alcide Boaretto
Pierre Niney – Foto di Alcide Boaretto
Virginie Efira – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto
Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto
Vincent Cassel – Foto di Alcide Boaretto
Vincent Cassel – Foto di Alcide Boaretto
Virginie Efira – Foto di Alcide Boaretto

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

NONSOLOCINEMA – RIVISTA ONLINE DI INFORMAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE Registrazione al Tribunale di Venezia n.1491 del 24-09-2004 Editore: CINIT - CINEFORUM ITALIANO.

Contattaci: info(at)nonsolocinema.com

SEGUICI

© Copyright 2024 - NonSoloCinema.com

Cookies     Disclamer e Policy