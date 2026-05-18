Foto di Alcide Boaretto
Presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, Histoires parallèles di Asghar Farhadi intreccia realtà e finzione in un gioco di specchi elegante e inquieto.
Il film è guidato dalle interpretazioni magnetiche di Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney, tutti perfettamente immersi nell’atmosfera ambigua del racconto.
Farhadi abbandona in parte il suo realismo più asciutto per sperimentare con strutture narrative più ambiziose e metacinematografiche.
Non tutto convince nel finale, ma resta uno dei titoli più discussi e affascinanti della Croisette 2026.
Farhadi conquista Cannes con il labirinto emotivo di Histoires parallèles
Foto di Alcide Boaretto