Farhadi conquista Cannes con il labirinto emotivo di Histoires parallèles

Foto di Alcide Boaretto



Presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, Histoires parallèles di Asghar Farhadi intreccia realtà e finzione in un gioco di specchi elegante e inquieto.

Il film è guidato dalle interpretazioni magnetiche di Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney, tutti perfettamente immersi nell’atmosfera ambigua del racconto.

Farhadi abbandona in parte il suo realismo più asciutto per sperimentare con strutture narrative più ambiziose e metacinematografiche.

Non tutto convince nel finale, ma resta uno dei titoli più discussi e affascinanti della Croisette 2026.

Asghar Farhadi – Foto di Alcide Boaretto Pierre Niney – Foto di Alcide Boaretto Virginie Efira – Foto di Alcide Boaretto Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto Isabelle Huppert – Foto di Alcide Boaretto Vincent Cassel – Foto di Alcide Boaretto Vincent Cassel – Foto di Alcide Boaretto Virginie Efira – Foto di Alcide Boaretto