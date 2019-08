Il poliziotto Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e l’emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese Deckard Shaw (Jason Statham) formano, seppur controvoglia, una improbabile quanto efficace alleanza per recuperare un virus modificato e in grado di “bersagliare” geneticamente il DNA delle persone, che è stato rubato e che può mettere in pericolo il futuro dell’umanità’. I due non si amano troppo, ma questa volta c’è un cattivo molto cattivo e per di più potenziato ciberneticamente, Brixton Lorr (Idris Elba) che potrebbe mettere in pericolo l’agente dell’MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby) che si dà il caso sia anche la sorella di Shaw.

Da Los Angeles a Londra, dai paesaggi spettrali di Chernobyl alle isole Samoa, è tutto un susseguirsi di spettacolari combattimenti, acrobazie, azione, inseguimenti e chi più ne ha più ne metta, il tutto condito da una giusta dose di umorismo. D’altra parte il regista David Leitch è un ex stuntman e di questo genere di film e’ un esperto: non per niente si e’ fatto le ossa dirigendo John Wick (con Chad Stahelski), Atomic Blonde e Deadpool 2.

Lo spin off di Fast and Furious (che ritornerà nel 2020 con il capitolo 9) inizia con uno spettacolare inseguimento nelle strade di Londra che è l’anello di congiunzione con il franchise, ma continua a viaggiare sulle sue ruote e se il successo al botteghino sara’ confermato, potrebbe perfino diventare una nuova serie a sé stante.

Hobbs and Shaw, soprattutto, mantiene tutte le premesse e le promesse: non solo perche tra Dwayne Johnson e Jason Stratham c’è una bella sintonia sullo schermo, ma perché’ anche i nuovi personaggi che esordiscono qui – Brixton-Idris Elba e Hattie-Vanessa Kirby) si inseriscono bene nella narrazione, senza risultare mai superflui.

In più il regista Leitch non dimentica il tema della famiglia, trasversale ai Fast and Furious, tanto da portare lo spettatore alle Isole Samoa dove il poliziotto Hobbs, appunto, “tiene famiglia” e pure numerosa. Famiglia che sarà decisiva nella guerra finale contro il cattivone, preceduta da un Siva Tau, la versione samoana dell’Haka (per la prima volta in un blockbuster) e tutta combattuta con lance e armi tradizionali, sullo sfondo di paesaggi e location mozzafiato.

Cos’altro dire di Hobbs and Shaw? Condite le 2 ore e 15 minuti con una doppia apparizione di Helen Mirren – madre di Shaw and Hattie, ancora una volta il tema della famiglia – e di un paio di altri cameo, da non svelare per lasciare allo spettatore il piacere di una piccola sorpresa (e no, non ci sono nel trailer) e avrete un film divertente, ben confezionato, che non tradisce gli appassionati del genere, ma nemmeno delude chi guarda a questi film con un po’ di diffidenza.

Si attendono notizie sul sequel…