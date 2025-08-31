Michal e Zuzka sono una giovane coppia di sposi che in una cittadina slovacca di medie dimensioni

si gode una vita pressoché perfetta: una bellissima bambina, un lavoro soddisfacente, una bella

casa, che cosa mai potrà succedere di brutto quando il pericolo più grave che possa incombere

sembra essere quello di sbagliare il colore del nuovo armadio o il dover rimandare di qualche

giorno una vacanza esotica? Eppure la mente e la memoria fanno brutti scherzi.

Tereza Nvotova è una regista slovacca sulla quarantina, nata a Trnava, ma ora attiva soprattutto a

Praga, città che continua dunque, nel bene e nel male, ad attirare e “rubare” le forze creative e i

talenti del paese fratello. Ha studiato del resto alla famosa scuola superiore di cinema della capitale

ceca, la FAMU, e ha iniziato ben presto a creare documentari che interrogavano vari aspetti sociali

di quelle terre, dall’attivismo di alcuni controversi gruppi religiosi (vicenda in parte basata su

esperienze vissute direttamente dalla regista) ad un ritratto di un famoso politico populista che

guidò Bratislava nei primi anni dell’indipendenza, Vladimir Meciar. Ma fra i successi innegabili

della sua per ora ancora non ricchissima carriera non si può che rilevare con soddisfazione la

vittoria del Pardo d’Oro – Cineasti del presente a Locarno (2022) con il suo precedente Nightsiren,

un horror psicologico con toni femministi. Ad ogni modo diversi suoi film sono coproduzioni ceco-

slovacche, a testimonianza della produttività (e forse necessità impellente) di tale combinazione

creativa, ed anche in questo serrato dramma familiare recita in una piccola parte una delle più

importanti e brave attrici ceche, Ana Geislerova.



Il padre che dà il titolo a questo film che porta meritoriamente la Slovacchia nella seconda

piattaforma competitiva di Venezia è Michal, interpretato con notevole presenza fisica da Milan

Ondrik, e purtroppo la sicumera con cui egli sembra dominare e conciliare impegni familiari e

carriera è pura apparenza, se è vero come è vero che gli accade uno di quegli incidenti

imperdonabili e al contempo imperscrutabili di cui spesso si è letto nella cronaca degli ultimi anni:

egli infatti dimentica in auto, legata al suo nuovissimo passeggino, la bimba di pochi anni, che

inevitabilmente muore, dando la stura ad un dolorosissimo processo di autoanalisi. Il tremendo

“incidente del passeggino”, incubo e tragedia incredibile per un comune lettore di giornali è, a

quanto ci sembra di ricordare, qui tematizzato per la prima volta in un’opera cinematografica, e

un’esperienza talmente distruttiva di vita familiare ha richiesto una notevole preparazione da parte

degli attori, tanto più che esso è basato su un’esperienza reale occorsa a conoscenti della Nvotova.

A nostro parere la parte migliore del film è quella iniziale, che affastella eventi, preparativi, sogni,

spostamenti e progetti della famigliola, facendo ad un contempo crescere in sottofondo il timore che

questa superficie iperattiva stia per essere incrinata e fatta esplodere da una sorta di frontale

autostradale: e la Nvotova riesce a condurci passo passo con una notevole maestria ritmica alla

catastrofe che inevitabilmente trasforma il film da quadretto antropologico della nuova borghesia

centro-europea in un percorso di recupero psicologico post-traumatico. Purtroppo non conosciamo

bene lo stile prediletto dalla regista nelle sue precedenti prove, ma qui ella dimostra di saper gestire

sia un ganglio psicologico da knock-out senza scadere in toni melodrammatici o in stereotipi

cronachistici, sia una forma filmica densa e pulsante, intessuta di lunghi piani sequenza dominati con rigore e precisione, i quali trasmettono la sensazione di una velocità rutilante (che si dimostra

infine eccessiva e mal gestita) di una vita condotta al massimo, ma diretta involontariamente contro

un muro di cemento.



La gestione del dolore intimo, il riconoscimento dei limiti della propria colpa/responsabilità, la

ossessiva ricerca di cause psicologiche o possibili scusanti, il rapporto potenzialmente annichilito

con amici, colleghi e familiari, l’apatia anche professionale confinante con una depressione

annichilente, tutti questi fattori sono convogliati senza eccessi e con equilibrio da una mano

registica che rifugge i luoghi comuni e il cul de sac dell’eccessivo sentimentalismo. La Nvotova

crea situazioni drammatiche, ma verosimili, si muove sul filo del rasoio dell’estrema esperibilità

psicologica, ma non si trincera dietro soluzioni semplici, non cerca colpevoli, eroi o facili vie

d’uscita. Solo il finale, che ovviamente non sveleremo, sembra essere fin troppo “comodo”, a

rovinare parzialmente una costruzione per il resto convincente.