Sandra (Matilde Gioli) viene assunta da un rinomato sito di psicoterapia online, FATTIVEDERE.COM, e scaricata senza spiegazioni dal compagno Stefano (Francesco Centorame) dopo 10 anni. Lui non risponde, lei si imbruttisce; nemmeno la migliore amica Benedetta (Asia Argento) riesce a tirarla su di morale.

Il primo giorno di lavoro, per un errore di sistema del sito, assume l’identità di un’altra psicoterapeuta, promettendosi di risolvere la questione in seguito.

Non ci sarebbe nulla di male se uno dei pazienti oltre lo schermo non fosse l’ex.

Con una serie di escamotage si nasconde, e con l’aiuto di una nuova conoscenza, l’investigatore privato Marco (Pierpaolo Spollon), decide di assumere il ruolo di una specie di Mrs. Doubtfire, impersonando la donna di cui ha involontariamente usurpato l’identità online, e tutto questo per ottenere la risposta alla domanda che la tormenta: perché Stefano l’ha lasciata?

Tiziano Ferro (Skam, serie tv su Netflix) dirige Fatti Vedere una commediola romantica (nonché film di chiusura del Noir in Festival 2024), scritta da Roberto Proia e Giulio Carrieri, che ammicca al cinema americano.

Non si può non riconoscere la bravura degli interpreti a conferire un ritmo di leggerezza a una storia fatta di vari siparietti.

Fatti Vedere è una commedia innocua e prevedibile che cerca di essere brillante. Non ci riesce, ma almeno non è irritante.