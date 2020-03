A causa dell’attuale situazione sanitaria anche il Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina, come molti eventi della città di Milano, della Lombardia e di tutto il nord Italia, subirà un cambio di date.

La 30a edizione del FESCAAAL non si terrà più dal 21 al 29 marzo ma si sposterà dal 2 al 10 maggio 2020.

Una decisione sofferta e molto ponderata ma inevitabile, per poter offrire al pubblico affezionato un’edizione all’altezza delle aspettative, soprattutto in occasione del 30°anniversario, un traguardo importante che merita di essere celebrato. Nella situazione di incertezza di questi giorni, dovuta alle misure cautelari e preventive, che hanno previsto temporaneamente la chiusura dei luoghi della cultura e la sospensione delle manifestazioni pubbliche, l’Associazione COE, che organizza e promuove il FESCAAAL, non avrebbe potuto garantire l’ordinario svolgimento delle attività.

A rendere ancora più difficoltosa la situazione generale ci sono le restrizioni in entrata ed uscita da parte di alcuni paesi europei ed extra-europei, che avrebbero certamente pregiudicato la presenza degli ospiti, punto di forza che contraddistingue il Festival. In aggiunta anche le attività educative, realizzate nell’ambito del MiWorld Young Film Festival, il festival di cinema e intercultura per le scuole, sono state momentaneamente sospese, per cause di forza maggiore, in attesa che gli studenti possano riprendere le lezioni e ricuperare il periodo di chiusura.

“Non abbiamo dubbi sui motivi per cui facciamo da 30 anni il FESCAAAL: per le registe e i registi dai continenti che vogliamo raccontare e per il nostro pubblico, quello affezionato che ci segue dalla prima edizione e quello nuovo, che incontriamo ogni anno edizione dopo edizione” dichiarano Alessandra Speciale e Annamaria Gallone, direttrici artistiche del FESCAAAL “Non potevamo sopportare l’idea di non riuscire a garantire un pieno svolgimento del 30° Festival nel suo tradizionale clima di festa e condivisione. Per questo, abbiamo deciso di posticipare, per realizzare l’edizione speciale che abbiamo promesso e collaborare con le istituzioni in questo momento difficile per la nostra città, con senso civico e responsabilità. È stata una decisione difficile da prendere, come arrestare un treno in piena corsa, e ci auguriamo che la situazione si ristabilizzi a breve”.

Come il FESCAAAL, anche il 2° MiWorld Young Film Festival, il festival di cinema e intercultura per le scuole, sarà rimandato a maggio per consentire tutte le attività previste e dedicate agli studenti.