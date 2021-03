La cerimonia di premiazione del FESCAAL 2021

Il 27 marzo giunge infine a conclusione la prima edizione in streaming del FESCAAL. Noi naturalmente, nonostante l’esperimento non abbia fatto rilevare alcun problema, speriamo che sia anche l’ultima in modo da poter ritornare a vivere eventi del genere in sala.

Qui di seguito, dopo la cerimonia finale, facciamo il punto sui premi assegnati. Come da tradizione ormai consolidata, le giurie del FESCAAL sono due: la prima, formata dalle registe Hinde Boujemaa, Beatriz Seigner e Michela Occhipinti ha assegnato il «Premio Comune di Milano al Miglior Lungometraggio “Finestre sul mondo”»; la seconda, composta dai giornalisti Egle Santolini, Davide Turrini e Hakim Zejjari, ha invece valutato il «Premio al Miglior Cortometraggio Africano e il « Premio al Miglior Film della Sezione Extr’A».

Premi ufficiali

Premio Comune di Milano al Miglior Lungometraggio “Finestre sul mondo”: ex aequo Lina From Lima di Marìa Paz Gonzàlez e Softie di Sam Soko.

La motivazione: «Per due storie di grande impatto, ricche di livelli narrativi e di temi universali; per la capacità di mostrare la realtà nella poesia e la posai nella realtà; per la complessità dei due personaggi protagonisti – di cui ci siamo innamorate – e per la ricchezza nel ritrarre anche i personaggi secondari in maniera piena e sensibile».

Premio al Miglior Cortometraggio Africano: Da Yie di Anthony Nti.

La motivazione: «Per il senso emozionante del dramma, il rispetto dei personaggi bambini, la poesia nell’uso della macchina con cui delinea in 20 minuti una storia di dolorosa attualità».

Premio al Miglior Film del Concorso Extr’AB: Los oceanos son los verdaderos continentes di Tommaso Santambrogio.

La motivazione: «Per la sensibilità e l’immediatezza anti-retorica che gli permettono di analizzare sentimenti complessi come la nostalgia e il distacco dai luoghi e dagli amori».

Premi speciali

Premio del Pubblico Città di Milano: Nuestras madres di César Diaz.

Premio CINIT: This is my night di Yusuf Noaman.

Premio SIGNIS (OCIC e UNDA): Adam di Maryam Touzani.

Menzioni speciali

Sono state inoltre riservate, in maniera trasversale tra le varie sezioni, delle menzioni speciali delle giurie a:

Machini di Frank Mukunday e True Story di Amine Lakhnech (Concorso Corti);

Kufid di Elia Moutamid (Concorso Extr'A);

Lina From Lima di Marìa Paz Gonzàlez (Premio SIGNIS).