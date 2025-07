Festival del Film per Ragazzi, a Giardini Naxos la 30ª edizione

Giunto alla sua trentesima edizione, il Festival del Film per Ragazzi, prenderà il via il 21 luglio. Il Festival si terrà presso l’Oratorio Don Bosco della Parrocchia San Pancrazio di Giardini Naxos (ME), guidata da P. Gianluca Monte, ed è organizzato in collaborazione con il C.S.C. – Centro Studi Cinematografici. L’intento è, come sottolineato, dal Presidente Nazionale del C.S.C. Giancarlo Zappoli, la condivisione dell’esperienza cinematografica tra diverse generazioni. Al contempo, inoltre, si vuole promuovere un cinema – quello per ragazzi, appunto – in grado di coinvolgere spettatori di ogni età e di far riflettere sulle più disparate tematiche.

Il ricco programma di proiezioni, evidenzia il Direttore Artistico e Presidente del C.S.C. Sicilia Ignazio Vasta, è arricchito dall’assegnazione di riconoscimenti – come il Premio Naxos Cavalluccio Marino al miglior film, assegnato dalla Giuria dei Ragazzi, e il Premio Cavalluccio Marino alla memoria di Mons. Salvatore Cingari al film che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza – e da serate speciali in collaborazione con le associazioni Cinit – Cineforum italiano e Polisportiva P.O.R.To Don Bosco. La collaborazione tra C.S.C. e Cinit, si conferma, dunque, paradigma virtuoso dell’associazionismo culturale cinematografico. Tutti i film proposti sono analizzati nelle schede del catalogo, curato da Mariolina Gamba.

“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki

Di seguito il programma completo: