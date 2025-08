Festival del Film per Ragazzi: premi e riconoscimenti della trentesima edizione

Si è conclusa a Giardini Naxos la trentesima edizione del Festival del Film per Ragazzi. Manifestazione che, ancora una volta, si conferma tra le più valide del territorio, ponendo l’accento sull’educazione all’audiovisivo per bambini e ragazzi.

Il coinvolgimento dei giovani, come di consuetudine, ha prodotto il Premio al Miglior Film, assegnato dalla giuria dei piccoli spettatori all’opera più gradita: la scelta è ricaduta sul film d’animazione Il robot selvaggio, diretto da Chris Sanders, che affronta importanti e coinvolgenti tematiche quali diversità e amicizia.

Con la serata delle premiazioni è calato il sipario su una settimana intensa di proiezioni, arricchite dalla collaborazione tra diverse associazioni. Gli appuntamenti del Festival sono stati presentati da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos e dal direttore artistico Ignazio Vasta.

Ogni sera, prima della proiezione dei film in concorso, i giovani presenti, grazie al vivace coinvolgimento del prof. Vasta, hanno rielaborato le proprie idee su quanto precedentemente visto, in una prospettiva che punta a far considerare fin dall’infanzia i film come prodotti artistici su cui ragionare anche dopo la visione.

Nel corso della serata conclusiva è stato anche assegnato il Premio speciale alla memoria di Padre Cingari al film che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza, a L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio, che ha inviato un messaggio di ringraziamento per il riconoscimento assegnatogli.

Infine, il Premio Naxos Cavalluccio Marino è andato al Centro Psicoeducativo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Trappitello, per l’opera a favore dei disabili, e a Massimo Caminiti, Presidente nazionale del CINIT- Cineforum Italiano. Per quest’ultimo “per la preziosa e amichevole collaborazione al Festival con interessanti ed educative proposte di cortometraggi di autori africani, inseriti nella sezione Bambine e bambini oltre il Mediterraneo”.

Le statuine che raffigurano il Premio Naxos Cavalluccio Marino sono opera dello scultore Turi Azzolina.

La manifestazione è organizzata dal Centro Solidarietà P.O.R.To, in collaborazione con il Centro Studi Cinematografici, la Parrocchia San Pancrazio Vescovo di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con l’Associazione La Famiglia/ Consultorio familiare, con la Polisportiva PORTO – Don Bosco, la PRO LOCO di Giardini Naxos, del Comune di Giardini Naxos, del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia e il Cinecircolo S. Quasimodo. Il catalogo del Festival è realizzato da Mariolina Gamba.