Il Cinema Arlecchino si trasforma: dal 15 novembre ogni giorno, tutti i giorni della settimana, solo film di prima visione in versione originale sottotitolata

In una Milano sempre più cosmopolita, con dati di affluenza turistica in costante crescita e poli universitari frequentati da studenti di ogni parte del mondo, inaugura uno spazio di riferimento privilegiato per tutti coloro che desiderano godere dei film senza doppiaggio, così come sono stati pensati e realizzati dai loro autori.

Il Cinema Arlecchino, storica sala milanese votata alla cinematografia d’autore – tra le ultime rimaste in pieno centro città (in via San Pietro all’Orto tra il Duomo e Piazza San Babila) – dopo la recente ristrutturazione che ne ha portato la capienza da 300 a 217 posti con sedute più confortevoli e un’illuminazione completamente rinnovata, cambia veste anche nella programmazione: solo film di prima visione in lingua originale sottotitolata, due titoli al giorno, per quattro spettacoli giornalieri, tutti i giorni della settimana.

Come afferma Tomaso Quilleri di Il Regno del Cinema, società proprietaria della sala, “la scelta di programmare film in lingua originale sottotitolata, in modo esclusivo e continuativo, risponde ad un’esigenza di una città internazionale, dinamica e moderna come è Milano. E passare alla multiprogrammazione, cioè la presenza di più titoli nell’arco della stessa giornata in un palinsesto modulato e flessibile, è una strada obbligata per le monosale per continuare a rimanere sul mercato ed essere competitive di fronte all’offerta delle multisale. L’Arlecchino non perderà la sua caratteristica vocazione autoriale, che continuerà ad essere la stella polare della sua programmazione, anzi la rafforzerà, dandole ancora maggiore sostanza e autenticità.”

Inaugurazione giovedì 15 novembre con quattro titoli, due in prima visione e due già usciti in sala, al prezzo speciale di 3 euro.

In programma THE CHILDREN ACT di Richard Eyre (ore 13.00), CHESIL BEACH di Dominic Cooke (ore 15.15), A STAR IS BORN di Bradley Cooper (ore 18.15) e WIDOWS di Steve McQueen (ore 21.15).

Dal 16 al 21 novembre la programmazione proseguirà con WIDOWS e CHESIL BEACH con quattro spettacoli giornalieri (13.00 – 15.15 – 18.15 – 21.15) e biglietti d’ingresso differenziati in base al giorno e all’orario prescelto.