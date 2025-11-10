È tempo di Filmmaker Festival sugli schermi di Arcobaleno Film Center, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano MIC e Careof.



Nove giorni di proiezioni, 90 titoli, 38 prime mondiali e 14 italiane , decine di ospiti, sette sezioni: Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Retrospettiva VALIE EXPORT, Filmmaker Moderns, Interferenze, Filmmaker Expanded. L’appuntamento con FILMMAKER rinnova l’incontro con le espressioni più interessanti e nuove del cinema di ricerca, cercando gli sguardi più curiosi e informati, le espressioni più consapevoli, le forme più convincenti.

L’Inaugurazione si svolgerà s abato 15 novembre alle 21.30 all’Arcobaleno Film Center con Ghost Elephants di Werner Herzog .



Il potere delle immagini, la forza del mito sulla realtà: Herzog continua la propria esplorazione dei rapporti fra l’uomo e la natura seguendo il suo protagonista, Steve Boyes, un biologo sudafricano ossessionato dal catturare le immagini degli “elefanti fantasma”, creature misteriose che abitano gli altopiani dell’Angola e della Namibia, che forse nessuno ha mai visto e che lui stesso, in fondo, spera di non trovare mai. Herzog lo accompagna, anche lui non interessato agli elefanti ma piuttosto agli incontri con uomini e animali, alle epifanie improvvise di un paesaggio, alla registrazione dell’ostinazione eroica del desiderio.

Il Festival si chiuderà domenica 23 novembre, sempre all’Arcobaleno Film Center, con la premiazione dei vincitori e la proiezione di Gioia mia, l’esordio alla regia di Margherita Spampinato.



Un romanzo di formazione nel passaggio dell’estate, orchestrato con dolce complicità in un confronto alla pari fra i due protagonisti – Aurora Quattrocchi nei panni della burbera zia e Marco Fiore, bambino iperconnesso costretto a rinunciare ai comfort cui è abituato – al di là dei settant’anni che li separano. In un mondo di antichi palazzi scricchiolanti, di ironia e di misteri, di pomeriggi al mare e di tarocchi reinventati da uno sguardo infantile che unisce la zia e il nipote. Un film per guardare al futuro e salutare il festival con leggerezza.

Il Concorso Internazionale vedrà in programma tredici i titoli, tutti in anteprima italiana o mondiale, in cui ogni autrice e autore traccia un segmento di una ideale mappa del nostro tempo che esplora le guerre in corso, i femminismi e le questioni di genere, l’ecologia e i fenomeni migratori, la ricerca di una società più giusta e inclusiva.

Il corpo delle donne come campo di battaglia dalla traumatica rivoluzione khomeinista del 1979 a oggi è al centro di The Vanishing Point della regista e artista iraniana – con base a Parigi – Bani Khoshnoudi. Le questioni di genere risuonano in Mater Insula di Fatima Bianchi – uno dei due titoli italiani della sezione, in prima mondiale – in cui la regista mette al centro l’esperienza della maternità nelle sue complessità insondabili. Anouk Chambaz, artista e videomaker, esplora in Di notte le memorie infantili e i loro traumi.

Che cinema fare ai tempi di Gaza? Con questa domanda si confronta Abbas Fahdel, iracheno, autore nel 2015 di Homeland: Iraq Year Zero definito dalla autorevole rivista “Sight and Sound” uno dei dieci documentari del millennio. Tales of The Wounded Land, premio della Giuria allo scorso festival di Locarno, è un diario che narra a partire dal vissuto del regista l’attacco di Israele al Libano, dove abita con la moglie e la figlioletta.

È invece il paesaggio sociale e politico degli Stati Uniti che indaga James Benning, filmmaker e artista americanoin Little Boy. Il titolo, ispirato al nome della bomba sganciata su Hiroshima nel 1945 dagli americani, ne traccia una storia attraverso i discorsi dei presidenti Usa, da Eisenhower a Trump.

Ci pone domande estremamente attuali Kevin B. Lee in Afterlives, un desktop film che si mescola al video essay per indagare la rappresentazione della violenza contemporanea. Mentre Adrian Paci esplora in Merging Bodies la tensione fra il corpo degli operai, la materia e il ritmo della fabbrica in una idea di “reincantamento” della propria attività quotidiana.

Le distopie delle emozioni sono la materia su cui lavora Denis Cotéin Paul. Il pluripremiato regista del Quebec si relaziona con un ragazzo sovrappeso e depresso che ha trovato la sua dimensione nel nickname social con cui si propone come “slave”.

Parlano di migrazioni i lavori di Sylvain George (Nuit obscure- Ain’t I a Child?) e di Basma al-Sharif(Morgenkreis). Nel primo, che conclude la trilogia Nuit obscure, il cineasta francese ritrova i ragazzi che ha filmato per diversi anni da Melilla a Parigi, dove le loro strategie di sopravvivenza rivelano la crisi delle democrazie europee. La stessa messa in evidenza da al-Sharif nella vicenda di un padre e di un figlio in Germania alle prese col questionario dell’integrazione.

Come sarebbe un mondo senza adulti? Prova a immaginarlo Ben Rivers in Mare’s Nest, ispirato a un racconto di Don De Lillo.

L’invenzione di un territorio modula la narrazione di Maureen Fazendeiro nel suo lungometraggio di esordio, As Estaçoes (Le stagioni). Girato nell’Alentejo, in Portogallo, in 35 mm, ritrova le tracce della Rivoluzione portoghese del 25 aprile, i miti, le leggende di una terra e dei suoi abitanti, le contraddizioni del presente.

Bari ieri e oggi, le incessanti gentrificazioni. Fabrizio Bellomo con L’albero di trasmissione 2 – La vendetta– secondo titolo italiano del concorso in prima mondiale – indaga le trasformazioni forzate di un quartiere e dei suoi abitanti.

CONCORSO PROSPETTIVE

Cosa pensa la Generazione Z? Quali sono desideri, paure, riferimenti di chi è cresciuto nel flusso della rete e in una possibile infinita rappresentazione di sé e del mondo? È questo il terreno su cui lavora la selezione del Concorso Prospettive, riservato ai giovani filmmaker italiani fino ai 35 anni. Venti titoli in prima mondiale o nazionale per indagare le tendenze del cinema a venire.

La rappresentazione di sé, tra vero e falso, pubblico e intimo, messinscena e pudore è uno dei temi ricorrenti. Da Imaging di Chiara Ferretti, che sceglie come terreno di indagine la moda, luogo dell’apparenza, a Manual of Self-Destruction di Elisa Baccolo fra solitudine e AI; e ancora, Proprio Qui di Gaetano di Gaetano; GRWMdiAlice Pettorazzi; Corpi estranei di Maria Begossi.

Imaging di Chiara Ferretti

Che fare se il Pianeta brucia? Il grido inascoltato dei più giovani echeggia ugualmente vicino e lontano. Nella Liguria che vede sgretolarsi il suo territorio (Frana futura di Sofia Merelli) e nella Laguna di Venezia (Le isole non si sentono mai sole di Andrea De Fusco); fra la gentrificazione di Milano (Il PassaggiodiGiovanni Santostasi), le tracce di un presente di guerra nella sua archeologia (Suspension of belief di Cosimo Iannunzio) e i ricordi di chi ha dovuto lasciare la propria terra per ricominciare altrove (Etaf di Maya Salvini). A Cuba dove la notte è senza elettricità (Suena ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini), nell’incontro forse impossibile fra l’uomo, l’animale e la sua rappresentazione (La luccioladi Fabrizio Bartolini; Il viaggio di ritorno di Alessandro Guerriero), in un paesaggio di linee senza tempo (unidentifieddi Francesco Zanatta), nel contrasto luce/buio della natura (We are Animals di Lorenzo Pallotta).

La famiglia rimane un punto di partenza per indagare la dimensione collettiva, nei rapporti coi genitori (Disco D(e)ad di Lilly De Rosa; Léa est partie avec les fleurs di Francesco Alessandro Cogliati) e in una memoria famigliare che narra anche un Paese, la Romania (The Silent Majority of Good Romaniandi Luca Pinteala).

Infine, due eccentrici ritratti come allenamento del cinema: Outside The box: An authentic Portrait diNicola Pietromarchi e Waltzer di Luca Guanci.

FUORI CONCORSO

Cinque proposte, cinque sguardi diversi che mettono al centro la cronaca, l’analisi, la letteratura, le immagini cercando le fratture invece che le risposte “semplici” alle domande del nostro tempo.

Put Your Soul in Your Hands and Walk narra Gaza e il genocidio attraverso il dialogo fra la regista Sepideh Farsi, iraniana della diaspora, e Fatima Hassona, giovane giornalista e fotoreporter palestinese che sta a Gaza City assediata dagli israeliani.Come mostrare il genocidio, la tragedia del nostro tempo? Put Your Soul on Your Hand and Walk osa guardare nell’inferno della guerra senza filtri, attraverso semplici videochiamate. Fino al finale, quando Fatima e la sua famiglia vengono uccise dall’esercito israeliano, lo scorso aprile.

Alla stessa domanda, “come parlare del genocidio?” prova a rispondere dall’interno di Israele Nadav Lapid in Yes, uno spietato smascheramento della società israeliana, delle sue viltà, delle sue responsabilità. Lapid, israeliano che ha scelto di vivere a Parigi, da sempre molto critico verso il suo Paese, in uno stile punk e dissonante, accetta senza compromessi la responsabilità di realizzare un film nell’oscenità di un paese genocidario.

Si può filmare la letteratura? È il punto di partenza per Claire Simon in Ecrire la vie. Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens. Lo sguardo della regista francese incontra la scrittura di Annie Ernaux. Filmando in diverse scuole della Francia, fra le giovani e i giovani liceali che leggono i testi di Ernaux, Premio Nobel per la letteratura nel 2022, Simon ne cerca la corrispondenza coi loro vissuti che esprimono le questioni universali: rapporti famigliari, ricerca di sé, identità di genere, sessualità.

È un film saggio Leibniz – Chronicle of a Lost Painting di Edgar Reitz, nel quale il grande regista tedesco, autore di Heimat spostandosi indietro nei secoli esplora il ruolo delle immagini e il loro potere di rappresentazione. Al centro è la figura di Leibniz che la regina Carlotta di Prussia vuole far ritrarre da un famoso pittore. I due però non si intendono: il primo cerca la somiglianza, il secondo la considera una mascherata. Così la sovrana chiama una giovane artista olandese che, invece di riprodurre le sembianze del filosofo, cerca di cogliere il mistero dell’uomo.

Con Il damo, in prima mondiale, Luca Ferri, autore eccentrico nel panorama del cinema italiano, realizza un nuovo capitolo nella sua ricerca di visioni e forme strabiche. L’intreccio di tre solitudini metropolitane viene orchestrato tra pieni e vuoti, equilibri impossibili e una grande attenzione agli spazi di un teatro domestico che rimane sulla soglia.

“BODY DOCUMENTS” RETROSPETTIVA VALIE EXPORT

È dedicata all’artista austriaca VALIE EXPORT la retrospettiva di Filmmaker 2025. Col titolo BODY DOCUMENTS, il focus curato da Tommaso Isabella, e realizzato con la collaborazione del Forum Austriaco di Cultura a Milano, vuole esplorare l’opera di una figura che è oggi un’icona dell’arte contemporanea, riferimento per molte artiste delle generazioni successive – da Marina Abramovic a Cindy Sherman – fra le prime a mettere in discussione lo sguardo maschile e il patriarcato con la pratica della performance nello spazio pubblico.

“Cosa sarebbe l’arte se non derivasse dal desiderio di cambiare il mondo?” si chiede. Una domanda che è un’affermazione poetica e politica, resa visibile in performance diventate leggendarie come Tapp-und Tastkino(1968) in cui, indossando una protesi a forma di box, invita i passanti nelle strade di Vienna a assistere a un cinema sensoriale che ha per oggetto il suo stesso corpo o Aus der Mappe die Hundigkeit dove, ribaltando i tradizionali rapporti di potere tra i sessi, vagabonda tenendo al guinzaglio l’artista concettuale e curatore Peter Weibel o ancora Aktionshose Genitalpanik (1969) quando, lo sguardo fisso verso l’obiettivo, un fucile semiautomatico puntato contro lo spettatore e i genitali in mostra, fa irruzione in un cinema di Colonia trasformando il “body” in un simbolo di violenza. Un percorso artistico grazie al quale, attraverso l’esplorazione del corpo come portatore di domande e conflitti, EXPORT stimola il pubblico a mettere in discussione le strutture di potere dietro l’erotismo, lo sguardo maschile, le questioni di genere, i ruoli del femminile.

Articolata in quattro programmi, la retrospettiva, ospitata alla Cineteca Milano MIC, verte principalmente sui cortometraggi sperimentali, sulle documentazioni delle performance nonché su alcuni lavori documentari realizzati da EXPORT nella fase più avanzata della sua carriera.

FILMMAKER MODERNS

Uno spazio aperto per un cinema italiano “fuori norma”, che persegue una ricerca creativa fra generi e formati. Così come è la pratica cinematografica del suo “ispiratore”, Francesco Ballo, di cui si vedrà un nuovo programma fra “esperimenti” e “passeggiate”. È una fiaba lisergica al presente e in 16 mm 1799, diario di Fulvio Risuleo, regista anomalo nel cinema italiano che si muove sul confine di metropoli e fumetti. Davide Palella crea il suo universo post-apocalittico con gli archivi del passato (Cacciatori di uranio) mentre Antonio Morra in Los Ingràvidos realizza un racconto di formazione in lingua maya tra violenza umana e natura. Una ricerca quella della relazione con l’ambiente che accompagna anche le immagini di Alberto Baroni (L’hermite). Lavora sui bordi della letteratura e della memoria Filippo Ticozzi che, con il suo Io mi sono conosciuto nel sogno, esplora l’universo poetico di Guido Morselli unendo alle parole i film in 8mm dello stesso scrittore.

INTERFERENZE: BERIO E IL CINEMA

Nel centenario della nascita di Luciano Berio (1925-2003), uno dei più geniali compositori del Novecento FILMMAKER ha cercato le interferenze fra il suo pensiero sempre aperto alla contemporaneità e un’immagine altrettanto rivoluzionaria. Il primo incontro è con Chris Marker, uno dei più grandi sperimentatori della storia del cinema, la musica di Berio è nella sequenza di apertura di Le fond de l’air est rouge, il capolavoro di Marker, realizzato nel 1977: le tracce delle rivoluzioni e delle utopie perdute o mai avvenute in un movimento a ritroso che riavvolge la Storia fino a dieci anni prima. Il programma, realizzato in collaborazione con MMT Creative Lab, presenta ancheIl canto d’amore di Prufrock (1967) di Nico D’Alessandria, uno dei ribelli del nostro cinema, che ispirato all’omonimo poema di T. S. Eliot unisce la recitazione di Carmelo Bene alla musica di Berio, e due cortometraggi di Nelo Risi con la musica di Berio realizzati nel 1960 per Olivetti che celebrano il potere liberatorio dei calcolatori elettronici: Elea classe 9000, La memoria del futuro.

FILMMAKER EXPANDED

Confermata per il quarto anno la sezione dedicata alle esperienze immersive e XR Filmmaker Expanded, iniziativa organizzata in collaborazione con XR Lab (Centro di Ricerca Coordinata EXT – Extended Realities) e ERC Advanced Grant AN-ICON, ospitati dal Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano. In programma un percorso espositivo di opere immersive e interattive che esplorano il rapporto tra territorio, conflitto e rappresentazione: Counter-Archives: Politics of Display and Territorial Imaginationsarà allestita presso Careof dal 18 al 23 novembre, ad accesso gratuito. Nel contesto dell’esposizione, sono inoltre previsti due talk di approfondimento con autori italiani e internazionali.

FILMMAKER è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Lombardia, Comune di Milano e di XR Lab – EXT Centro di ricerca Coordinata sulle Realtà Estese dell’Università degli studi di Milano, Forum austriaco di cultura, Goethe-Institut Mailand, Nikon. In collaborazione con MMT Creative Lab, Apulia Film Commission, Careof, CSC Cineteca Nazionale, Naba – Nuova Accademia di Belle Arti, Start, Fuori Orario. Green partner è Zity. Partner Tecnici sono Arti Grafiche Fimognari, Arcobaleno Film Center, Cineteca Milano, IBIS, Nama. Media Partner sono Film Tv, Edizioni Zero, Radio Popolare, Taxi Drivers. Filmmaker è parte di Uno, due, tre… festival! Afic e Milano Film Network