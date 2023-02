Finalmente arriva “Gigi La Legge” di Alessandro Comodin nelle Sale Italiane

Gigi è un vigile di campagna dove sembra non succedere mai niente. Un giorno, però, una ragazza si suicida sotto un treno. Non è la prima volta. Lì comincia un’indagine su questa inspiegabile serie di suicidi attraverso uno strano mondo di provincia a metà tra realtà e fantasia, dove un giardino può anche essere una giungla e un poliziotto avere un cuore sempre pronto ad innamorarsi e a sorridere.

Gigi la Legge non è un documentario e non è una fiction: è qualcosa di più in cui le vicende quotidiane di Gigi, vigile urbano di pattuglia, raccontano un piccolo mondo dove tutti potrebbero essere di casa. Gigi la Leggeè un poliziesco, un film d’avventura, una storia d’amore, un thriller, uno sguardo realistico sulla provincia del nostro paese, una fiaba surreale, un film di pirati e di signori che fa ridere e commuovere.

“Una gioiosa lettera d’amore per un clown triste dal cuore grande” si legge nella motivazione con cui la Giuria delFestival di Locarno ha assegnato il premio speciale della giuria a Gigi la Legge di Alessandro Comodin, che oggi ha ricevuto anche la candidatura al Premio Cecilia Mangini 2023 come miglior documentario ai David di Donatello.

Già uscito con successo in Francia il 26 ottobre scorso, Gigi la Legge in Italia sarà presentato il 23 gennaio in anteprima nel “suo” Friuli Venezia Giulia al Trieste Film Festival per continuare con un tour di anteprime nel Nordest e dal 9 febbraio nelle sale italiane, accompagnato dal regista Alessandro Comodin e da suo zio, il protagonista, Per Luigi Mecchia, detto Gigi, Gigi la Legge.

Di seguito le date confermate, ne seguiranno altre anche dopo il 9 febbraio, delle presentazioni di Gigi la legge alla presenza del regista, del cast e di altri ospiti.