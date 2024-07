“Fly me to the moon: Le due facce della luna” di Greg Berlanti

Una delle teorie complottiste più longeve della storia contemporanea è quella del film del falso allunaggio che sarebbe stato girato dal governo americano in una località segreta per nascondere il fallimento della missione Apollo 11. Il cinquantenne regista Greg Berlanti (prolifico autore e prodttore televisivo, regista di Love, Simon) prende spunto da questa storia e confeziona una deliziosa e divertente commedia a tratti romantica con un quartetto di attori ben assortito (più un gatto nero) su cui spiccano la protagonista femminile Scarlett Johansson – anche produttrice – e Woody Harrelson, che gigioneggia sullo schermo in un ruolo che sembra creato apposta per lui.

Scarlett Johannson è Kelly Jones, infaticabile macchina da guerra del marketing seguita 24/7 dalla sua giovane assistente (Anna Garcia). Channing Tatum è Cole Davis, direttore del programma di lancio della missione Apollo 11, che deve sancire la definitiva vittoria degli Stati Uniti nella gara con i Sovietici per la conquista della Luna. Lei ha un unico scopo: vendere la Luna e rilanciare l’immagine pubblica della NASA che sia attraverso una bibita, interviste agli astronauti o un orologio Omega. E ci riesce benissimo, anche se Cole è frastornato da tutta questa attenzione: lui è un tecnico e come tale la sua attenzione è tutta sulla missione, che tra l’altro ha un budget in pericolo e uno staff sempre più esiguo. In più ci si mette pure il governo, con il suo emissario Moe (Harrelson) che trova le idee di Kelly vincenti e decide però che questa missione è troppo importante: è necessario un piano B, nel caso qualcosa vada storto. Una versione di riserva, insomma, che deve essere più vera del vero.

Non si può rivelare di più per non fare spoiler, ma a questo punto, mentre il countdown dell’allunaggio si arricchisce di nuove sfumature, la sceneggiatura vira verso la rom-com – di cui c’è qualche avvisaglia nella prima parte – senza approfondire troppo i personaggi e solo accennando al loro passato. Ma il film è comunque animato dalla classica freschezza da commedia americana, che fa di Fly me to the Moonç le due facce della luna un piacevole prodotto di intrattenimento con tutte le caselle al loro posto: dalla colonna sonora alle ambientazioni anni Sessanta ai costumi di scena fino al rivivere quegli attimi del luglio 1969, ancora oggi fonte di magiche emozioni, perfino quando potrebbero non essere reali…