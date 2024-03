“Food for profit” al Cinema Masetti di Fano con videosaluto della regista

Il Cinema Masetti di Fano proporrà nelle serate di martedì 26 e mercoledì 27 marzo un importante documentario dal titolo Food for Profit, realizzato dalla giornalista Giulia Innocenzi e dal film-maker Pablo D’Ambrosi per raccontare il legame – e i tanti conflitti d’interesse, spesso taciuti – tra industria agroalimentare e politica. L’evento è in collaborazione con la Lupus in Fabula ODV, Spazio Autogestito Grizzly Fano e tutte le associazioni e le persone che avranno piacere di condividere questo doppio appuntamento.

La visione sarà introdotta sul grande schermo da un videosaluto agli spettatori da parte della giornalista che ha codiretto il docufilm, Giulia Innocenzi, la quale spiegherà come l’opera intenda squarciare il velo delle connessioni esistenti tra industria della carne, lobby agroalimentari e potere politico, raccontando al tempo stesso il drammatico impatto che gli allevamenti intensivi hanno sulla salute e sull’ambiente, ma anche le conseguenze dirette in termini di sfruttamento del lavoro e maltrattamenti degli animali.

Giulia Innocenzi racconterà come dopo la produzione del film siano state interpellate diverse piattaforme, che non hanno però voluto essere coinvolte nel timore di ripercussioni legali. Ma in seguito, grazie al passaparola e alla pressione di tanti cittadini che vogliono giustamente essere informati, le proiezioni nelle sale hanno cominciato ad aumentare fino a fare di Food for Profit un docufilm atteso e ricercato in molte parti d’Italia.

Prodotto con le risorse dei creatori e con le donazioni di singoli e di alcune fondazioni, Food for Profit è stato realizzato in cinque anni di lavoro e si propone di spiegare come occorra fermare i sussidi pubblici agli allevamenti intensivi e sensibilizzare i prossimi parlamentari europei a battersi per una moratoria sul tema. L’Europa ha infatti destinato 387 miliardi di euro in sette anni alla politica agricola comune, ma la maggior parte dei soldi ha finanziato gli allevamenti intensivi, il cui maggiore interesse è la produttività. Il film spiegherà quanto questo rappresenti un enorme spreco, destinato a favorire pochi sacrificando gli interessi di molti.

Il documentario alterna le indagini sul campo alle opinioni di esperti, scrittori, filosofi, raccontando le distorsioni del sistema per arrivare a mostrare che cosa poi effettivamente finisce nei nostri piatti. Informarsi adeguatamente non dovrebbe essere solo un interesse degli ambientalisti e dei vegani, perché occorrerà sempre perseguire un modo migliore per produrre il nostro cibo.

Food for Profit sarà proiettato alle ore 21.15 sia martedì 26 che mercoledì 27 marzo, sempre con l’introduzione video della regista Giulia Innocenzi. Ricordiamo a tutti gli spettatori interessati che per evitare lunghe file al botteghino è possibile acquistare il biglietto in prevendita attraverso il link presente sul sito www.masetticinema.it.