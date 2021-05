È stata inaugurata “How will we live together?”, la 17. Biennale di Architettura di Venezia, a cura di Hashim Sarkis, una mostra che guarda al futuro con speranza in una rinascita personale riflessa nello spazio.

La Mostra, pensata prima della pandemia, si proponeva di superare ostacoli e disuguaglianze socio-culturali ed economiche, chiedendo agli architetti di immaginare gli spazi nei quali possiamo vivere generosamente insieme.

Manufatti architettonici che possano ispirare la vita di tutti i giorni, nuovi confini geografici che abbattono le disuguaglianze politiche e fisiche, nuovi.

Rispetto per la natura, tecnologie eco-sostenibili e luce, sole e aria fondamenti di un nuovo modo di vivere in simbiosi. Gli architetti e i progettisti possono tracciare la strada per un nuovo futuro, che trae esperienza da passato.

Una nuova sperimentazione di luoghi e spazi. Post pandemia la riflessione riguarda come potremo vivere ancora assieme e come lo spazio rifletterà le nostre future relazioni durante e dopo il Covid. La Vernice stampa si è svolta nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.