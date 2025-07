Arrivando dalla strada provinciale, il castello emerge lungo pendii costellati di alberi di mele, il suo profilo invita ad una piacevole sosta. Torretta, mastio, cinta muraria… individuiamo subito le caratteristiche tipiche dei castelli medievali (la sua fondazione risale infatti a metà XIII secolo per volere dei Conti di Tirolo, che vi insediarono la famiglia Rubein-Ragogna per il controllo dell’area), ma questa fortificazione rispetto alle altre della zona racchiude al suo interno una sorpresa, ovvero un dialogo tra antico e contemporaneo.

A seguito del suo abbandono il maniero era destinato alla rovina, anche a causa di un progressivo smottamento del terreno che minacciava di travolgere l’edificio storico.

Veduta di Castel Belasi. Photo J. B. Musick

Nel 2000, con un atto coraggioso, il Comune di Campodenno (area dove si trova il castello) ha deciso di acquistare l’edificio e di attuare una serie di interventi per mettere in sicurezza la zona. Questi lavori hanno incluso il restauro dell’architettura medievale, che successivamente è stata scelta come sede ideale per ospitare eventi e manifestazioni culturali. Dal 2021 nel castello è stato istituito il Centro d’Arte Contemporanea per il Pensiero Ecologico, la cui direzione artistica è affidata a Stefano Cagol.

Nell’estate 2025 Castel Belasi propone al pubblico ben tre esposizioni: “Fragile – A Selection of Glasstress”, realizzata in collaborazione con Berengo Studio 1989 e Muse – Museo delle Scienze di Trento, “Come il ghiaccio”, che presenta le opere di 14 artisti contemporanei e infine nella Project Room è ospitata la mostra “Dall’Antropocene al Biocene”, collettiva dei partecipanti alla masterclass under35, realizzata sempre dal Muse. Inoltre, il calendario estivo offre diversi eventi divulgativi e musicali (il prossimo incontro è programmato per la sera del 9 luglio).

Erwin Wurm, Iced Pickle Tree (detail). Photo J. B. Musick

Glasstress è un evento espositivo creato da Fondazione Berengo che è andato a consolidarsi negli anni; realizzato per la prima volta nel 2009 a Venezia, oltre a presentare nell’area lagunare mostre con cadenza biennale, il progetto espositivo si è poi espanso a livello internazionale, portando le opere realizzate dai maestri vetrai muranesi a New York, Boca Raton, Stoccolma, Beirut… fino all’Hermitage di San Pietroburgo. Questa mostra a Castel Belasi rappresenta un sunto di anni di lavori nati dall’incontro tra artisti contemporanei con la fucina di Berengo Studio, situata ovviamente nell’isola di Murano.

Le caratteristiche stanze del castello, tra cui la piccola cappella dedicata a San Martino, ospitano ben 45 opere in vetro. Tra le opere esposte vi sono pezzi di Ai Weiwei, Tony Cragg, Jimmie Durham, Laure Prouvost, Thomas Schütte, Erwin Wurm… artisti del calibro internazionale che hanno individuato nel vetro un materiale dalle infinite potenzialità espressive. È proprio il materiale e gli abili artigiani che sanno come modellarlo, a fare da fil rouge tra artisti così differenti.

Ai Weiwei, Brainless. Photo J.B.Musick Jimmie Durham, Strike Twice. Photo J. B. Musick Jaume Plensa, Martina. Photo J. B. Musick

Tuttavia, la curatrice dell’esposizione, Sandrine Welte, coadiuvata da Beatrice Mosca, ha individuato una tematica comune per poetiche diverse, ovvero la fragilità del materiale quale metafora o rispecchiamento della fragilità del nostro mondo. Una tematica affrontata anche al secondo piano del castello attraverso la mostra di artisti contemporanei dedicata ai ghiacci e, inoltre, in linea con la celebrazione del 2025 quale anno dedicato ai ghiacciai.

Koen Vanmechelen, Next Generation. Photo J. B. Musick

La serie di connessioni che accompagnano il pubblico in “Fragile” fanno riflettere su tematiche quali la sostenibilità dei combustibili fossili (Monira Al Qadiri), la necessità di cure e attenzioni nei confronti della natura (Lolita Timofeeva, Laure Prouvost), ma anche la sua resilienza (Koen Vanmechelen e Jimmie Durham) rispetto ad un’umanità così fragile (Mimmo Paladino, Jaume Plensa, Thomas Schütte). Le sale del castello, molte delle quali affrescate, si prestano perfettamente a questo dialogo, valorizzando le opere presenti. La luce, che penetra in abbondanza dalle finestre del castello si sofferma sulle superfici lisce o spigolose del vetro, creando un gioco di incantevole bellezza.

Fragile – A Selection of Glasstress

Castel Belasi – Centro d’Arte Contemporanea per il Pensiero Ecologico

Via Castel Belasi, Campodenno (TN)

6 luglio – 26 ottobre 2025

Info: https://www.castelbelasi.it/