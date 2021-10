France de Meurs (Léa Seydoux) è una popolare giornalista francese, egocentrica tanto quanto il suo nome. Conduce un talk show una volta a settimana, mentre gli altri giorni è occupata ad andare in zone di guerra per reportage o interviste a casi di cronaca nera.

È una grande attrice, forzatamente bionda, con le luci giuste puntate addosso, vive un appartamento opulento nei quartieri alti di Parigi, con il marito scrittore e il figlioletto. Quando è coinvolta in un banale incidente, un po’ i senti di colpa che emergono dentro di lei, un po’ i paparazzi che non le danno tregua, France entra in crisi. E anche gli spettatori, ma per altri motivi.

Il regista e sceneggiatore Bruno Dumont ha forgiato la sua carriere con storie angoscianti che raccontano la vita ai margini della società.

Al Festival di Cannes 2021 ha presentato un film che vorrebbe essere un attacco ai media, alla loro morbosità, alla loro ipocrisia, alla mancanza di etica nello svolgimento del loro lavoro, soprattutto davanti la telecamere e

Lo sguardo del regista tra satira e dramma resta bloccato nelle sue intenzioni; quello che è arrivato a noi è un melodramma romanzato che sembra non voler finire mai. Troppo.

Sì perché 133 minuti per prendersi gioco di un certo tipo di stampa francese sono troppi per chiunque, a prescindere.

Già nei minuti in iniziali, con un cameo di Macron, France e la sua assistente si lasciano andare a un siparietto estenuante e sciocco, fatto didiscorsi mimati con faccine e gesti. Ecco, già da qui si intuisce l’andamento avvinazzato della storia.

Il film procede con la protagonista che si muove tra gommoni di migranti ed esplosioni, e servizi in studio, poi entra in crisi e prova sulla sua pelle gli sguardi scottanti della stampa scandalistica

Vita privata e personaggio pubblico iniziano quindi a convivere male in France.

Il problema più grande di France è aver affidato, ripetiamo, 133 minuti, alla Seydoux, che se possibile, rende ancora “più micidiale” la visione di questo film.

France è un film che si subisce.

Sul tema, per citare qualcosa di fresco e moderno, c’è The Morning Show su AppleTv.