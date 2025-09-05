“Francesco De Gregori Nevergreen” di Stefano Pistolini

Francesco De Gregori Nevergreen è l’ultima pellicola del regista romano Stefano Pistolini presentata all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella categoria Fuori concorso.

Il film è il diario di un tour di venti date che il cantautore romano fece nel novembre 2024 tutte in un solo teatro milanese, l’Out-Off, davanti ad un pubblico ristretto di circa duecento persone per data. Le canzoni prescelte per l’evento, però, non sono delle sue grandi hit, bensì pezzi semi-sconosciuti che non sono riusciti ad arrivare al grande pubblico. Ad accompagnarlo ci sono dei grandi nomi della musica italiana, come Elisa, Zucchero, Malika Ayane e Ligabue.

La cinepresa segue il cantante durante le prove, nei momenti più di disimpegno e a stretto contatto sul palco nella volontà di volersi configurare come un’opera dai tratti documentaristici per la carriera di De Gregori, così come già dimostrato dalle precedenti collaborazioni tra Pistolini e De Gregori con Finestre rotte nel 2013 e De Gregori & Venditti: Falegnami & Filosofi nel 2022.

Francesco De Gregori Nevergreen è sicuramente un’opera pensata e realizzata per i fan di lunga data del cantante, ma per il resto di noi non lascia molto spazio.