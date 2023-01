Prende il via dal Veneziano la tournée de “La storia della mia vita” (The Story of My Life) il musical di Brian Hill con le musiche di Neil Bartram interpretato da Francesco Nardo e Fabrizio Voghera: si inizia infatti sabato 28 gennaio alle 21 al Comunale di Pianiga e si prosegue il 4 febbraio alle 17 e alle 21 (due repliche) al Teatro ai Frari di Venezia. Altre rappresentazioni sono in programma a Godiasco Salice Terme (Pv), Gualdo Tadino (Pg), Verona, Cernusco sul Naviglio, Guastalla, Messina e Vicenza.

Questa tournée è solo l’ultimo dei tanti sogni tradotti in realtà dal cantante veneziano, che si è innamorato di questa commedia musicale, andata in scena a Broadway nel 2009 e mai rappresentata prima in Italia. “Mi è piaciuta subito perché racconta l’amicizia tra due ragazzi cresciuti insieme, Alvin istrionico, curioso anticonformista un po’ freak, Tom che persegue, invece, con tenacia l’obiettivo di diventare scrittore – spiega Nardo – È una storia onesta in cui penso che per tanti aspetti sia agevole a tutti riconoscersi un po’”. Nardo approda a questo impegno in cui per la prima volta canta e recita dopo una vita da cantante passando attraverso esperienze diversissime. “La passione per il canto, il desiderio di migliorare mi ha fatto sperimentare generi (il rock progressivo), tradurre testi di celebri canzoni in veneziano, organizzare eventi, esibirmi per anni in contesti inconsueti, come a Venezia dove ho fatto a lungo il cantante di comitive di turisti in gondola accompagnato dal maestro Lucio Pavani – dice Nardo – Con questo musical entro in una prospettiva nuova e diversa da quello del solista, il tenore pop come mi definiva un mio vecchio insegnante”.

Il musical è interamente in italiano, con traduzione e adattamento del libretto di Sara Moschin. La regia dello spettacolo è di Ilaria De Angelis, le musiche originali sono eseguite dal vivo da due polistrumentisti, Valentino Favotto, pianista e tastierista, e Stefano Andreatta, flautista e bassista. Biglietti in vendita sul sito www.lastoriadellamiavita.it.