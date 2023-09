Francesco Pala vince la VI edizione del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza

Va allo scrittore nuorese Francesco Pala il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, edizione 2023. Professore di filosofia e storia, studioso del pensiero postmoderno, ha pubblicato saggi dedicati a G. Deleuze, F. Nietzche, B. Spinoza e P.P. Pasolini. È stato direttore responsabile del Giornale critico di storia e di idee. Il suo ultimo romanzo, DDR-Dominio della resa (Bibliotheka, Roma) è del 2018.

Pala è stato proclamato vincitore durante la cerimonia tenutasi presso il Teatro Nuovo di Verona con il romanzo Itinerarium mentis in Lenin. Un romanzo sorprendente nel quale un gruppo di comunisti delusi da Stalin rapisce la salma di Lenin e fonda la Repubblica popolare di Leninesia, sulla base del saggio filosofico ed esoterico, l’Itinerarium mentis in Lenin, che rappresenta il punto estremo del progresso comunista. Un comunismo libertario, che non dimentica che ogni individuo ha a cuore i propri desideri e lo aiuta a realizzarli, in questo caso grazie all’immortalità, raggiunta per vie scientifiche e un misticismo laico.

Per il Comitato di Lettura, composto dalla scrittrice Francesca Diotallevi, dall’editor e giornalista Laura Lepri, dalle scrittrici Wanda Marasco e Sandra Petrignani, dal libraio della libreria milanese Il Trittico Pietro Linzalone, dal direttore editoriale ad interim di Neri Pozza Sabine Schultz, dallo scrittore Andrea Tarabbia e dall’agente letterario Marco Vigevani, il verdetto è arrivato dopo una sentita discussione, vista l’ottima qualità dei cinque romanzi finalisti.

Al termine della cerimonia, l’autore ha ricevuto un assegno di 25.000 euro e la targa con un’incisione di Neri Pozza. Il libro sarà pubblicato da Neri Pozza Editore.

Con Liberaci dal male, un romanzo che affronta tra le altre cose le difficoltà dei ragazzi di crescere in un mondo pervaso da omertà, silenzio e bugie, Sabrina Quaranta, torinese, allieva della Scuola Holden e scrittrice di racconti pubblicati su varie riviste letterarie, si aggiudica il premio della Sezione Giovani indetta all’interno del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Milano diretto da Laura Lepri e riservata ai partecipanti al premio di età inferiore ai 35 anni. Il libro sarà pubblicato da Neri Pozza Editore.

La classifica finale:

Itinerarium mentis in Lenin di Francesco Pala = 64

Liberaci dal male di Sabrina Quaranta = 60

L’ultima balena di Serena Lavezzi = 58

Lupi di Silvia Ganzitti = 50

Strada provinciale 33 di Giulia Bartolini = 45